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اختتام دورة نظام إدارة التعلم Black Board مستوى متقدم لعضوات هيئة التدريس بجامعة نجران

اختتام دورة نظام إدارة التعلم Black Board مستوى متقدم لعضوات هيئة التدريس بجامعة نجران
http://almnatiq.net/?p=668359
المناطق_نجران

اختتمت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة نجران اليوم ” الخميس” دورة نظام إدارة التعلم Black Board مستوى متقدم لعضوات هيئة التدريس والتي استمرت لمدة أسبوعين لـ 11 كلية من كليات الجامعة للبنات شملت كلية التربية، وكلية علوم الحاسب، وكلية الشريعة، وكذلك كلية العلوم والآداب، وكلية اللغات والترجمة، وعمادة السنة التحضيرية، وكلية العلوم الإدارية، بالإضافة إلى كلية المجتمع، وكلية الطب، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية التمريض.
وأضحت وكيلة عمادة التعلم والإلكتروني والتعليم عن بُعد الأستاذة دلال القحطاني أن الدورة هدفت إلى تقديم مفهوماً لنظام إدارة التعلم الإلكتروني الذي يتيح لعضو هيئة التدريس إمكانية إدارة عملية التعليم والتعلم، وتعريفاً بأدوات التصميم والإنتاج التي يوفرها النظام لتطوير المقررات إلكترونياً، وكذلك طرق استراتيجيات عرضها وتدريسها وكيفية استخدامها، وأدوات متابعة وتقييم الطلاب وقياس مستوى أدائهم ومعرفة مدى عملية التحصيلي في المقرر بكل سهوله، إضافة إلى توضيح أدوات التواصل والتفاعل المتزامنة و غير المتزامنة ومدى الاستفادة منها لتحقيق الأهداف التعليمية.
وبيّنت القحطاني أن العمادة ستقدم أيضاً هذه الدورات كل فصل دراسي، بالإضافة إلى دورات متنوعة في تطوير التعلم الإلكتروني.

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