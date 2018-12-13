ختام الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران بالإشادات وتفاعل الحضور

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أكد معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن ما حظي به الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية والذي نظمته عمادة خدمة المجتمع بجامعة نجران أمس ” الأربعاء” برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران من إشادات لما تقوم به الجامعة من دور كبير في خدمة المجتمع،وكذلك تقديمها للعديد من الدورات التدريبية لمنسوبي القطاعين الحكومي والخاص تؤكد نجاح الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية.

وبيّن الدكتور السبيعي أن التفاعل الكبير من قبل مديري الدوائر الحكومية والخاصة خلال حلقة النقاش الذي شهدها يثبت دور الجامعة الكبير في أهمية الخدمات التي تقدمها وأثرها على تطور عمل المؤسسات نتيجة ما تقدمه من ورش تدريبية أسهمت في الرقي بمستوى الخدمة التي تقدمها تلك المؤسسات لأفراد المجتمع.

وقدم الدكتور السبيعي شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته للملتقى ومتابعته المستمرة على ما تقدمه الجامعة من خدمات مميزة تخدم المنطقة، منوهاً إلى أن الجامعة ستواصل تقديمها لكل ما من شأنه خدمة الوطن.