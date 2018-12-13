كلية التربية للطالبات بجامعة نجران تطلق حملة كسوة الشتاء

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في بادرة إنسانية قدمن طالبات كلية التربية بجامعة نجران اليوم ” الأربعاء” كسوة الشتاء، وذلك خلال فعالية حملت شعار ( روح إنسانية تقدمت بعطاء الورد لمن يستحقه ).

وهدفت الفعالية الى تقديم كسوة الشتاء لعاملات النظافة بالكلية تقديرا لجهودهن على ما يبذلونه للحفاظ على الكلية لتبقى بيئة نظيفة، وذلك بمناسبة حلول فصل الشتاء وحرصاً من الكلية على توعية الطالبات بالتعامل الجيد مع العاملات و احترامهن و مساعدتهن و تقدير ما يقمن به من مجهود.

وتم خلال الفعالية الترحيب بالعاملات وشكرهن على تعاونهن، وكذلك بث عرض مرئي تحفيزي عن النظافة و مكانتها في ديننا الإسلامي الحنيف، وأهمية مكانة عامل النظافه بالمجتمع.

وأكدت وكيلة كلية التربية الدكتورة رحمة الغامدي أن هذه الفاعلية نُظمت انطلاقاً من حرص الكلية على زرع الثقة لدى العاملات بأهمية ما يقمن به من دور كبير في نشر النظافة، وكذلك توعية الطالبات بأهمية احترام عملهن ودورهن في الحفاظ على مقدرات الوطن.