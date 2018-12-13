احدث الأخبار

كلية التربية للطالبات بجامعة نجران تطلق حملة كسوة الشتاء
منطقة نجران
 متابعة الانضباط المدرسي بمدارس تعليم نجران
منطقة نجران
 مدير تعليم نجران يرعى ملتقى القيادة المدرسية
منطقة نجران
 ختام الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران بالإشادات وتفاعل الحضور
منطقة نجران
 اختتام دورة نظام إدارة التعلم Black Board مستوى متقدم لعضوات هيئة التدريس بجامعة نجران
منطقة نجران
 عاجل.. ولي عهد البحرين يصل الرياض
أبرز المواد
 قرقاش: التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا
أبرز المواد
 غرفة نجران تعقد دورتان تدريبيان بفرع شرورة
منطقة نجران
 مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير يلتقي رئيس غرفة أبها وعدد من رجال الأعمال
منطقة عسير
 ترقية “الدواس” للمرتبة الحادية عشر ببلدية محافظة الدلم
منطقة الرياض
 مثمنين جهودهم الدوريات الأمنية تشكر وزارة الشؤون الإسلامية
أبرز المواد
 إيران تتراجع إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند
أبرز المواد
كلية التربية للطالبات بجامعة نجران تطلق حملة كسوة الشتاء

كلية التربية للطالبات بجامعة نجران تطلق حملة كسوة الشتاء

منطقة نجران
متابعة الانضباط المدرسي بمدارس تعليم نجران

متابعة الانضباط المدرسي بمدارس تعليم نجران

منطقة نجران
مدير تعليم نجران يرعى ملتقى القيادة المدرسية

مدير تعليم نجران يرعى ملتقى القيادة المدرسية

منطقة نجران
ختام الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران بالإشادات وتفاعل الحضور

ختام الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران بالإشادات وتفاعل الحضور

منطقة نجران

كلية التربية للطالبات بجامعة نجران تطلق حملة كسوة الشتاء

كلية التربية للطالبات بجامعة نجران تطلق حملة كسوة الشتاء
http://almnatiq.net/?p=668368
المناطق_نجران

في بادرة إنسانية قدمن طالبات كلية التربية بجامعة نجران اليوم ” الأربعاء” كسوة الشتاء، وذلك خلال فعالية حملت شعار ( روح إنسانية تقدمت بعطاء الورد لمن يستحقه ).
وهدفت الفعالية الى تقديم كسوة الشتاء لعاملات النظافة بالكلية تقديرا لجهودهن على ما يبذلونه للحفاظ على الكلية لتبقى بيئة نظيفة، وذلك بمناسبة حلول فصل الشتاء وحرصاً من الكلية على توعية الطالبات بالتعامل الجيد مع العاملات و احترامهن و مساعدتهن و تقدير ما يقمن به من مجهود.
وتم خلال الفعالية الترحيب بالعاملات وشكرهن على تعاونهن، وكذلك بث عرض مرئي تحفيزي عن النظافة و مكانتها في ديننا الإسلامي الحنيف، وأهمية مكانة عامل النظافه بالمجتمع.
وأكدت وكيلة كلية التربية الدكتورة رحمة الغامدي أن هذه الفاعلية نُظمت انطلاقاً من حرص الكلية على زرع الثقة لدى العاملات بأهمية ما يقمن به من دور كبير في نشر النظافة، وكذلك توعية الطالبات بأهمية احترام عملهن ودورهن في الحفاظ على مقدرات الوطن.

روابط ذات صلة

متابعة الانضباط المدرسي بمدارس تعليم نجران

متابعة الانضباط المدرسي بمدارس تعليم نجران
مدير تعليم نجران يرعى ملتقى القيادة المدرسية

مدير تعليم نجران يرعى ملتقى القيادة المدرسية
ختام الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران بالإشادات وتفاعل الحضور

ختام الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران بالإشادات وتفاعل الحضور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*