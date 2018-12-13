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متابعة الانضباط المدرسي بمدارس تعليم نجران

متابعة الانضباط المدرسي بمدارس تعليم نجران

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متابعة الانضباط المدرسي بمدارس تعليم نجران

متابعة الانضباط المدرسي بمدارس تعليم نجران
http://almnatiq.net/?p=668369
المناطق_نجران
شهدت مدارس البنات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران زيارات ميدانية من قبل المشرفات ومديرات الإدارات لمتابعة الانضباط المدرسي في الأسبوع الخامس عشر من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1439/1440هـ ، وذلك لما تمثله هذه المرحلة من العام من أهمية في تحصيل الطالبة وغرس قيم الانضباط والجدية واستثمار الوقت وتعزيز الجوانب التربوية والإيجابية ، وأكدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية -بنات سراء بنت سعيد الشهراني على المشرفات ومديرات الإدارات الحرص على تعزيز الانضباط وتحقيق أهدافه ومتابعة المدارس خلال الأسبوع الحي والنشط ، وذلك من  خلال زيارة الفصول ومتابعة تدريس المعلمات للمقررات وفق توزيع المنهج ، والتأكد من تثبيت المدرسة للغياب والتأخر في نظام نور بشكل يومي نظرا لأهمية ترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطالبات حتى يكون سلوكا عاما في شخصياتهم يساعدهم على تحمل المسؤولية اتجاه ذواتهم ووطنهم وأسرهم  ، والتأكيد على تطبيق المدرسة لقواعد السلوك والمواظبة بشكل مستمر ، والحث على تكريم الطالبات المنضبطات بالمدرسة.

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