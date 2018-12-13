متابعة الانضباط المدرسي بمدارس تعليم نجران

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شهدت مدارس البنات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران زيارات ميدانية من قبل المشرفات ومديرات الإدارات لمتابعة الانضباط المدرسي في الأسبوع الخامس عشر من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1439/1440هـ ، وذلك لما تمثله هذه المرحلة من العام من أهمية في تحصيل الطالبة وغرس قيم الانضباط والجدية واستثمار الوقت وتعزيز الجوانب التربوية والإيجابية ، وأكدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية -بنات سراء بنت سعيد الشهراني على المشرفات ومديرات الإدارات الحرص على تعزيز الانضباط وتحقيق أهدافه ومتابعة المدارس خلال الأسبوع الحي والنشط ، وذلك من خلال زيارة الفصول ومتابعة تدريس المعلمات للمقررات وفق توزيع المنهج ، والتأكد من تثبيت المدرسة للغياب والتأخر في نظام نور بشكل يومي نظرا لأهمية ترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطالبات حتى يكون سلوكا عاما في شخصياتهم يساعدهم على تحمل المسؤولية اتجاه ذواتهم ووطنهم وأسرهم ، والتأكيد على تطبيق المدرسة لقواعد السلوك والمواظبة بشكل مستمر ، والحث على تكريم الطالبات المنضبطات بالمدرسة.