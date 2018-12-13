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الجهات الحكومية برجال ألمع تؤدي خدماتها بكفاءة عالية بعد تحويل السير لعقبة الصماء

الجهات الحكومية برجال ألمع تؤدي خدماتها بكفاءة عالية بعد تحويل السير لعقبة الصماء
http://almnatiq.net/?p=668375
المناطق - رجال ألمع
تعيش محافظة رجال ألمع في تهامة عسير هذه الأيام حالة من النشاط المتواصل من كافة الجهات الحكومية على كافة الأصعدة منذ بداية الإغلاق لعقبة ضلع وتحويل سير المركبات إلى عقبة الصماء وعقبة شعار منذ الأحد قبل الماضي بسبب الإصلاحات وأعمال الصيانة للإنهيار الذي حدث بعقبة ضلع والذي شكل خطورة على المسافرين.

وقد أظهر هذا التحويل الاستعدادات التي وفرتها الجهات الخدمية بمحافظة رجال ألمع حيث سخرت كل الجهات بالمحافظة من دوريات المرور والدوريات الأمنية والدفاع المدني والبلدية والهلال الأحمر وغيرها كافة إمكاناتها وجهودها وكوادرها البشرية وغيرها لتسهيل حركة المسافرين والعابرين، ولم يتم رصد شكاوى تذكر منذ بداية التحويل وحتى اليوم.
كما أنعكس هذا التحويل اقتصادياً على أسواق ومحلات المحافظة التي شهدت رواجاً اقتصادياً في البيع والشراء إضافة إلى أن ذلك كان سبباً في تعرف عدد كبير من عابري الطريق عن قرب على المحافظة وماتزخر به من مواقع سياحية وأثرية مميزة.

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