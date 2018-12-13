احدث الأخبار

السيهاتي : بلادنا تشهد نقلة نوعية على كافة الأصعدة
المنطقة الشرقية
 كلية التمريض بجامعة الأمام عبدالرحمن توقع اتفاقية تعاون مع فرع وزارة العمل بالشرقية
المنطقة الشرقية
 كلية التربية للطالبات بجامعة نجران تطلق حملة كسوة الشتاء
منطقة نجران
 متابعة الانضباط المدرسي بمدارس تعليم نجران
منطقة نجران
 مدير تعليم نجران يرعى ملتقى القيادة المدرسية
منطقة نجران
 ختام الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بجامعة نجران بالإشادات وتفاعل الحضور
منطقة نجران
 اختتام دورة نظام إدارة التعلم Black Board مستوى متقدم لعضوات هيئة التدريس بجامعة نجران
منطقة نجران
 عاجل.. ولي عهد البحرين يصل الرياض
أبرز المواد
 قرقاش: التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا
أبرز المواد
 غرفة نجران تعقد دورتان تدريبيان بفرع شرورة
منطقة نجران
 مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير يلتقي رئيس غرفة أبها وعدد من رجال الأعمال
منطقة عسير
 ترقية “الدواس” للمرتبة الحادية عشر ببلدية محافظة الدلم
منطقة الرياض
السيهاتي : بلادنا تشهد نقلة نوعية على كافة الأصعدة

السيهاتي : بلادنا تشهد نقلة نوعية على كافة الأصعدة

المنطقة الشرقية
كلية التمريض بجامعة الأمام عبدالرحمن توقع اتفاقية تعاون مع فرع وزارة العمل بالشرقية

كلية التمريض بجامعة الأمام عبدالرحمن توقع اتفاقية تعاون مع فرع وزارة العمل بالشرقية

المنطقة الشرقية
كلية التربية للطالبات بجامعة نجران تطلق حملة كسوة الشتاء

كلية التربية للطالبات بجامعة نجران تطلق حملة كسوة الشتاء

منطقة نجران
متابعة الانضباط المدرسي بمدارس تعليم نجران

متابعة الانضباط المدرسي بمدارس تعليم نجران

منطقة نجران

السيهاتي : بلادنا تشهد نقلة نوعية على كافة الأصعدة

السيهاتي : بلادنا تشهد نقلة نوعية على كافة الأصعدة
http://almnatiq.net/?p=668378
المناطق – فتحية عبدالله

رفع المهندس نجيب بن عبدالله السيهاتي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعته – حفظه الله – وتوليه مقاليد الحكم ، مؤكداً أن هذه المناسبة تحل وبلادنا تشهد لحمة وطنية بين القيادة الحكيمة والشعب النبيل ومشيداً بما تحقق للوطن من قفزات تنموية لمس خيراتها الجميع بفضل الله تعالى.

وأضاف أن مرور 4 أعوام على قيادة خادم الحرمين الشريفين للمملكة، تبوأت فيها مكانة مرموقة وأصبحت في مصاف دول العالم في مختلف المجالات، وتحقق فيها لأبناء الوطن المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد أن عهد خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ نقل المملكة نقلة نوعية في شتى المجالات مشيراً الى أن ما تشهده المملكة من تطور ونهضة في شتى المجالات من خلال رؤية 2030 سيجعل من المملكة نموذجاً فريداً من نوعه في العالم .

ودعا الله سبحانه أن يمن على بلادنا المباركة بالمزيد من التقدم والتنمية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ

روابط ذات صلة

كلية التمريض بجامعة الأمام عبدالرحمن توقع اتفاقية تعاون مع فرع وزارة العمل بالشرقية

كلية التمريض بجامعة الأمام عبدالرحمن توقع اتفاقية تعاون مع فرع وزارة العمل بالشرقية
غرفة الشرقية تختتم معرضها السنوي للأسر المنتجة صنعتي2018 بحضور نحو 25ألف زائر

غرفة الشرقية تختتم معرضها السنوي للأسر المنتجة صنعتي2018 بحضور نحو 25ألف زائر
مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي يلقي محاضرة في نادي الأحساء الأدبي

مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي يلقي محاضرة في نادي الأحساء الأدبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*