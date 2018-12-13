السيهاتي : بلادنا تشهد نقلة نوعية على كافة الأصعدة

المناطق – فتحية عبدالله

رفع المهندس نجيب بن عبدالله السيهاتي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعته – حفظه الله – وتوليه مقاليد الحكم ، مؤكداً أن هذه المناسبة تحل وبلادنا تشهد لحمة وطنية بين القيادة الحكيمة والشعب النبيل ومشيداً بما تحقق للوطن من قفزات تنموية لمس خيراتها الجميع بفضل الله تعالى.

وأضاف أن مرور 4 أعوام على قيادة خادم الحرمين الشريفين للمملكة، تبوأت فيها مكانة مرموقة وأصبحت في مصاف دول العالم في مختلف المجالات، وتحقق فيها لأبناء الوطن المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد أن عهد خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ نقل المملكة نقلة نوعية في شتى المجالات مشيراً الى أن ما تشهده المملكة من تطور ونهضة في شتى المجالات من خلال رؤية 2030 سيجعل من المملكة نموذجاً فريداً من نوعه في العالم .

ودعا الله سبحانه أن يمن على بلادنا المباركة بالمزيد من التقدم والتنمية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ