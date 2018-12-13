انطلاق مهرجان سباق “السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية 2018 “

المناطق - واس

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان سباق “السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية” التي تستمر أحداثها حتى بعد غد السبت ، وفتحت الدرعية أبوابها للزوار ابتداءً من الساعة 4 عصراً التي تحتضن مسار سباقات فورمولا إي الجديدة، وقرية الفورمولا إي ’أليانز إي فيليدج‘ التي تمتد على مساحة 180 ألف قدم مربع، إلى جانب مجموعةٍ متنوعة من المناطق الثقافية والترفيهية والتراثية، والمناطق المخصصة للمأكولات والتسوق.

واستمتع الحضور بالعروض الموسيقية ، كما عاش الزوار تجارب مليئة بالمرح والحماس، تنوعت مابين المسارات الانزلاقية والجولات على الخيل أو الجمال، وصولاً إلى الإشتراك في تحدي “حائط الجري الرقمي”، كما حصل الزوار على فرصة التسوق من الأكشاك المؤقتة ، والاستمتاع بتناول المأكولات التي تقدمها عربات الطعام المتنوعة .

وتتواصل فعاليات المهرجان الكبير غداً ، حيث تفتح الفعالية أبوابها في تمام الساعة الـثانية بعد الظهر متيحة للزوار التمتع بأروع تجارب الفورمولا إي المليئة بالحماسة والتشويق، مع انطلاق الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي Gen 2 في الجولة المؤهلة الأولى، التي تُقام بين الساعة 2:30 و3 بعد الظهر، للمرة الأولى في التاريخ ضمن مسار الدرعية.

وفي تمام الساعة 3:45، تنطلق السيارات الكهربائية الفاخرة متعددة الاستعمالات جاكوار I-PACE eTROPHY في جولة التجارب الحرة ضمن مسار شوارع فورمولا إي.

ويستعد سائقان سعوديان للمشاركة في الدورة الافتتاحية لسباق جاكوار I-PACE eTROPHY، وهي البطولة الدولية الأولى للسيارات الكهربائية، وسينطلق السائقان أحمد بن خنين وبندر العيسائي، ليمثلا المملكة غداً خلال مشاركتهما في فريق المملكة لسباق السيارات، ليكونا من ضمن أول السائقين الذين سينطلقون على الحلبة، وسيحظى عشاق سباق السيارات بفرصة تشجيع السائقين خلال جولات التدريب الحرة في الساعة 3:45 غداً، وسيتابعان مشاركتهما في نهائي البطولة في الساعة 12:50 ظهراً يوم السبت .

وبعد انتهاء فعاليات السباق الحماسية، يمكن للزوار الاستمتاع بالمناطق الثقافية والتراثية والترفيهية المُتعددة، التي تتيح لهم التعرف على الفنون والحرف التقليدية، والتجول ضمن أحد معارض الصور الضوئية الاستثنائية، وحتى الانطلاق في رحلة متميزة عبر التاريخ العريق للمملكة ضمن نفق السفر بالزمن الفريد من نوعه، وبالإضافة لذلك، ستزخر الأجواء بعروض الليزر المذهلة، التي تضفي مزيداً من البهجة على تجارب زوار مناطق المأكولات المتميزة.

وتتوافر تذاكر اليوم الواحد الخاصة بيوم غدٍ الجمعة بأسعار تبدأ من 330 ريال، إلى جانب التذاكر الشاملة للأيام الثلاثة من 950 ريال عبر الموقع الإلكتروني:www.ad-diriyah-eprix.com .

