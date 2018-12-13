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دوريات الأفواج الأمنية تضبط 5132 مخالفاً لنظام أمن الحدود و614متهماً بتهريب مواد مخدرة محظورة

دوريات الأفواج الأمنية تضبط 5132 مخالفاً لنظام أمن الحدود و614متهماً بتهريب مواد مخدرة محظورة

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بمنطقتي جازان وعسير

دوريات الأفواج الأمنية تضبط 5132 مخالفاً لنظام أمن الحدود و614متهماً بتهريب مواد مخدرة محظورة

دوريات الأفواج الأمنية تضبط 5132 مخالفاً لنظام أمن الحدود و614متهماً بتهريب مواد مخدرة محظورة
http://almnatiq.net/?p=668402
المناطق - واس

أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن دوريات الأفواج الأمنية وفي إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمنطقتي جازان وعسير تمكنت خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام 1440هـ من ضبط (5132) شخصاً مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(614) متهماً في تهريب مواد مخدرة ومحظورة، والتحفظ على (426640) ريالاً للاشتباه بعلاقتها بترويج مواد مخدرة، بالإضافة إلى حجز (627) سيارة في قضايا مختلفة.
وأشار المقدم الشلهوب إلى أنه تم ضبط عدد (21) طناً من مادة القات المخدر، و(332) كيلوجراماً من الحشيش، و(122) قطعة سلاح مختلفة، و(31757) طلقة سلاح حية مختلفة بحوزة المقبوض عليهم. والله ولي التوفيق.

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