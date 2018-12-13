احدث الأخبار

“بريد حائل” يقيم محاضرة عن السلامة وفرضية حريق بالتعاون مع الدفاع المدني
منطقة حائل
 دوريات الأفواج الأمنية تضبط 5132 مخالفاً لنظام أمن الحدود و614متهماً بتهريب مواد مخدرة محظورة
أبرز المواد
 انطلاق مهرجان سباق “السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية 2018 “
أبرز المواد
 أمطار على محافظة محايل
منطقة عسير
 اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
أبرز المواد
 الجهات الحكومية برجال ألمع تؤدي خدماتها بكفاءة عالية بعد تحويل السير لعقبة الصماء
منطقة عسير
 الإحصائية الشهرية للعمرة: إصدار أكثر من1.7 مليون تأشيرة وارتفاع أعداد القادمين بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي
أبرز المواد
 إحالة وكيلة وزارة التعليم “هيا العواد” للتقاعد
أبرز المواد
 السيهاتي : بلادنا تشهد نقلة نوعية على كافة الأصعدة
المنطقة الشرقية
 كلية التمريض بجامعة الأمام عبدالرحمن توقع اتفاقية تعاون مع فرع وزارة العمل بالشرقية
المنطقة الشرقية
 كلية التربية للطالبات بجامعة نجران تطلق حملة كسوة الشتاء
منطقة نجران
 متابعة الانضباط المدرسي بمدارس تعليم نجران
منطقة نجران
“بريد حائل” يقيم محاضرة عن السلامة وفرضية حريق بالتعاون مع الدفاع المدني

“بريد حائل” يقيم محاضرة عن السلامة وفرضية حريق بالتعاون مع الدفاع المدني

منطقة حائل
دوريات الأفواج الأمنية تضبط 5132 مخالفاً لنظام أمن الحدود و614متهماً بتهريب مواد مخدرة محظورة

دوريات الأفواج الأمنية تضبط 5132 مخالفاً لنظام أمن الحدود و614متهماً بتهريب مواد مخدرة محظورة

أبرز المواد
انطلاق مهرجان سباق “السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية 2018 “

انطلاق مهرجان سباق “السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية 2018 “

أبرز المواد
أمطار على محافظة محايل

أمطار على محافظة محايل

منطقة عسير

“بريد حائل” يقيم محاضرة عن السلامة وفرضية حريق بالتعاون مع الدفاع المدني

“بريد حائل” يقيم محاضرة عن السلامة وفرضية حريق بالتعاون مع الدفاع المدني
http://almnatiq.net/?p=668408
المناطق - حائل

أقامت الإدارة العامة للبريد بمنطقة حائل بالتعاون مع الدفاع المدني بالمنطقة محاضرة عن أساسيات السلامة الوقائية وأهم الوسائل التي يتطلب توفرها بالمنشآت الحكومية ، وقد ألقى المحاضرة الملازم أول عبدالمحسن الهريش والرقيب فهد المهنا بحضور سعادة مدير عام بريد المنطقة الذي بدأ هذه المحاضرة بكلمة ترحيبية بالجميع مقدماً شكره وتقديره لسعادة مدير عام الدفاع المدني بحائل على التعاون المثمر بين البريد السعودي والدفاع المدني من خلال هذه المحاضرات التثقيفية لكافة القطاعات وكذلك للإستفادة من (العنوان الوطني) الذي يتيح سرعة الوصول للعناوين بدقة عالية أثناء حالات الطوارئ وقد حضر هذه المحاضرة مدراء الإدارات البريدية وعدداً من الموظفين واشتملت المحاضرة على شرح مكثف من الملازم اول عبدالمحسن الهريش وكذلك من خلال العرض المرئي وفي النهاية تم تنفيذ تجربة فرضية لتعريف الموظفين كيفية استخدام طفاية الحريق ووسائل السلامة .

روابط ذات صلة

أمير حائل يرعى فعاليات مهرجان وسم للرحلات البرية

أمير حائل يرعى فعاليات مهرجان وسم للرحلات البرية
غرفة حائل تقيم ورشة عمل ” مهنتي بيدي ” ودورة مباديء ادارة الصالونات

غرفة حائل تقيم ورشة عمل ” مهنتي بيدي ” ودورة مباديء ادارة الصالونات
العثور على جثة متحللة جنوب حائل

العثور على جثة متحللة جنوب حائل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*