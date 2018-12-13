“بريد حائل” يقيم محاضرة عن السلامة وفرضية حريق بالتعاون مع الدفاع المدني

المناطق - حائل

أقامت الإدارة العامة للبريد بمنطقة حائل بالتعاون مع الدفاع المدني بالمنطقة محاضرة عن أساسيات السلامة الوقائية وأهم الوسائل التي يتطلب توفرها بالمنشآت الحكومية ، وقد ألقى المحاضرة الملازم أول عبدالمحسن الهريش والرقيب فهد المهنا بحضور سعادة مدير عام بريد المنطقة الذي بدأ هذه المحاضرة بكلمة ترحيبية بالجميع مقدماً شكره وتقديره لسعادة مدير عام الدفاع المدني بحائل على التعاون المثمر بين البريد السعودي والدفاع المدني من خلال هذه المحاضرات التثقيفية لكافة القطاعات وكذلك للإستفادة من (العنوان الوطني) الذي يتيح سرعة الوصول للعناوين بدقة عالية أثناء حالات الطوارئ وقد حضر هذه المحاضرة مدراء الإدارات البريدية وعدداً من الموظفين واشتملت المحاضرة على شرح مكثف من الملازم اول عبدالمحسن الهريش وكذلك من خلال العرض المرئي وفي النهاية تم تنفيذ تجربة فرضية لتعريف الموظفين كيفية استخدام طفاية الحريق ووسائل السلامة .