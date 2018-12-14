احدث الأخبار

إثيوبيا تكشف موعد الانتهاء من بناء سد النهضة
أبرز المواد
 البحرين ترحب باتفاق الأطراف اليمنية الذي تم التوصل إليه في السويد
أبرز المواد
 الذهب يتراجع لأدنى مستوى مع صعود الدولار
أبرز المواد
 “السترات الصفراء” تؤجل 6 مباريات بالدوري الفرنسي
أبرز المواد
 الكويت ترحب بالاتفاق بين الأطراف اليمنية في ختام مشاورات السلام بالسويد
أبرز المواد
 الشرطة الفرنسية تقتل منفذ هجوم ستراسبورغ الدموي
أبرز المواد
 الأمين العام للأمم المتحدة يثني على دور ولي العهد في اتفاق اليمنيين بالسويد
أبرز المواد
 “بريد حائل” يقيم محاضرة عن السلامة وفرضية حريق بالتعاون مع الدفاع المدني
منطقة حائل
 دوريات الأفواج الأمنية تضبط 5132 مخالفاً لنظام أمن الحدود و614متهماً بتهريب مواد مخدرة محظورة
أبرز المواد
 انطلاق مهرجان سباق “السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية 2018 “
أبرز المواد
 أمطار على محافظة محايل
منطقة عسير
 اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
أبرز المواد
إثيوبيا تكشف موعد الانتهاء من بناء سد النهضة

إثيوبيا تكشف موعد الانتهاء من بناء سد النهضة

أبرز المواد
البحرين ترحب باتفاق الأطراف اليمنية الذي تم التوصل إليه في السويد

البحرين ترحب باتفاق الأطراف اليمنية الذي تم التوصل إليه في السويد

أبرز المواد
الذهب يتراجع لأدنى مستوى مع صعود الدولار

الذهب يتراجع لأدنى مستوى مع صعود الدولار

أبرز المواد
“السترات الصفراء” تؤجل 6 مباريات بالدوري الفرنسي

“السترات الصفراء” تؤجل 6 مباريات بالدوري الفرنسي

أبرز المواد

الكويت ترحب بالاتفاق بين الأطراف اليمنية في ختام مشاورات السلام بالسويد

الكويت ترحب بالاتفاق بين الأطراف اليمنية في ختام مشاورات السلام بالسويد
http://almnatiq.net/?p=668419
المناطق - واس

أعربت دولة الكويت عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في السويد اليوم في أعقاب مشاورات السلام التي عقدت هناك حول عدد من ملفات الصراع الدائر بين تلك الأطراف.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان له : إن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة وإيجابية في طريق إيجاد حل شامل للصراع الدائر في اليمن منذ سنوات وذلك وفق المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
ودعا المصدر الأطراف اليمنية إلى ضرورة الالتزام بهذا الاتفاق والبناء عليه حقنا لدماء الأشقاء ورفعا لمعاناة أبناء الشعب اليمني الشقيق.
وأشاد المصدر بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها السويد والأمم المتحدة للوصول إلى هذا الاتفاق.
وكانت مشاورات السلام اليمنية اختتمت في السويد اليوم بالتوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا أهمها ملفا (الحديدة) و(تعز) إضافة إلى اتفاق حول الأسرى.

روابط ذات صلة

إثيوبيا تكشف موعد الانتهاء من بناء سد النهضة

إثيوبيا تكشف موعد الانتهاء من بناء سد النهضة
البحرين ترحب باتفاق الأطراف اليمنية الذي تم التوصل إليه في السويد

البحرين ترحب باتفاق الأطراف اليمنية الذي تم التوصل إليه في السويد
الذهب يتراجع لأدنى مستوى مع صعود الدولار

الذهب يتراجع لأدنى مستوى مع صعود الدولار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*