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البحرين ترحب باتفاق الأطراف اليمنية الذي تم التوصل إليه في السويد

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البحرين ترحب باتفاق الأطراف اليمنية الذي تم التوصل إليه في السويد

البحرين ترحب باتفاق الأطراف اليمنية الذي تم التوصل إليه في السويد
http://almnatiq.net/?p=668429
المناطق - واس

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم في مملكة السويد بين الأطراف اليمنية وبرعاية الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة التمسك بمسار التفاوض والتعاون الإيجابي مع الجهود التي يبذلها ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، منوهة بالدور المحوري الذي يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على مختلف الأصعدة الإنسانية والسياسية والأمنية في الجمهورية اليمنية.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينة عن تطلع مملكة البحرين إلى التوصل لحل سياسي شامل يعيد الأمن والسلم والاستقرار للجمهورية اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 ، وبما ينهي جميع أشكال التدخلات الإيرانية التي تعد المهدد الرئيسي لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي.

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