“التعليم” تطلق خدمة “الهاتف الاستشاري” لاستقبال الاستفسارات بشأن الاختبارات‎

المناطق - الرياض

تزامناً مع فترة الاختبارات،اطلقت وزارة التعليم خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية والتعليمية للطلاب وأولياء أمورهم.

ويستقبل الاستشارات عبر الرقم (19996) مختصون في التوجيه والإرشاد في جميع إدارات التعليم بمناطق المملكة، يساعدون طالبي الخدمة في حل المشكلات التي تواجههم خلال هذه الفترة؛ سعياً لتحقيق أعلى معدلات الاطمئنان والتهيئة النفسية.

وتُفَعِّل الوزارة هذه الخدمة خلال فترة الاختبارات في كل فصل دراسي، وانطلقت هذه الخدمة مع انطلاق وحدات الخدمات الإرشادية في العام الدراسي 1423هـ.