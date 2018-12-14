احدث الأخبار

اختتام فعاليات المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية بجدة
أبرز المواد
 حبوب تمكنك من تعلم اللغات في المستقبل
أبرز المواد
 تحذير من موجة تهديدات بالقنابل في أنحاء الولايات المتحدة
أبرز المواد
 أمريكا ترحب باتفاق الحديدة: “السلام ممكن في اليمن”
أبرز المواد
 تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي : حجم الدين العالمي يبلغ 184 تريليون دولار حتى العام 2017م
أبرز المواد
 خبراء يحذرون.. أطعمة لا ينصح بغسلها قبل تناولها
أبرز المواد
 الفيفا يدرس فكرة زيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر
أبرز المواد
 “التعليم” تطلق خدمة “الهاتف الاستشاري” لاستقبال الاستفسارات بشأن الاختبارات‎
أبرز المواد
 إثيوبيا تكشف موعد الانتهاء من بناء سد النهضة
أبرز المواد
 البحرين ترحب باتفاق الأطراف اليمنية الذي تم التوصل إليه في السويد
أبرز المواد
 الذهب يتراجع لأدنى مستوى مع صعود الدولار
أبرز المواد
اختتام فعاليات المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية بجدة

اختتام فعاليات المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية بجدة

أبرز المواد
حبوب تمكنك من تعلم اللغات في المستقبل

حبوب تمكنك من تعلم اللغات في المستقبل

أبرز المواد
تحذير من موجة تهديدات بالقنابل في أنحاء الولايات المتحدة

تحذير من موجة تهديدات بالقنابل في أنحاء الولايات المتحدة

أبرز المواد
أمريكا ترحب باتفاق الحديدة: “السلام ممكن في اليمن”

أمريكا ترحب باتفاق الحديدة: “السلام ممكن في اليمن”

أبرز المواد

خبراء يحذرون.. أطعمة لا ينصح بغسلها قبل تناولها

خبراء يحذرون.. أطعمة لا ينصح بغسلها قبل تناولها
http://almnatiq.net/?p=668441

ينصح دائما بغسل الطعام قبل الطهي، إلا أن هناك بعض الأغذية التي لا تحتاج للغسل مطلقا، لأن تنظيفها بالماء قد يسبب التسمم وينشر البكتيريا الضارة.

وبحسب خبراء متخصصين بالتغذية، فهناك 10 أطعمة ينصح بعدم غسلها بالماء، والبدء في طهيها مباشرة، وفق ما نقل موقع “بزنس إنسايدر”.

الفطر

الفطر رطب بطبيعته وهو ماص للماء، وغسله سيتيح له امتصاص كميات كبيرة من الماء، لذا عليك الاكتفاء بمسحه بمنشفة ورقية جافة والتخلص من أي أوساخ عالقة به، وذلك لسرعة تلف هذا النوع من الخضراوات.

السلطة الجاهزة

إذا كان هناك ملصق موجود داخل عبوة السلطة الجاهزة يدعوك إلى عدم غسلها فاتبع التعليمات، إذ أن السلطة الجاهزة تكون مغسولة بشكل جيد ومعقمة.

البيض

يأتي البيض مغسولا من المزرعة، كما أنه محمي بقشرة لا يمكن أن تنفذ منها البكتريا إلى الداخل، وإن علقت أي شوائب بها فعليك بمسحها بمنديل ورقي.

الدجاج

على عكس ما يعتقد كثيرون، فإن غسل الدجاج قبل طبخه يزيد من خطر التسمم الغذائي. ويحذر الخبراء من غسل الدجاج في حوض المطبخ، إذ إن ذلك من شأنه أن يعزز فرص الإصابة بالأمراض.

روابط ذات صلة

اختتام فعاليات المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية بجدة

اختتام فعاليات المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية بجدة
حبوب تمكنك من تعلم اللغات في المستقبل

حبوب تمكنك من تعلم اللغات في المستقبل
تحذير من موجة تهديدات بالقنابل في أنحاء الولايات المتحدة

تحذير من موجة تهديدات بالقنابل في أنحاء الولايات المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*