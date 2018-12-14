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تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي

تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي
http://almnatiq.net/?p=668448
المناطق - الرياض

أسدل الستار على مباريات دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، بتأهل 24 فريقا لتكمل عقد دور الـ 32 لمسابقة “يوروبا ليغ”، مع 8 أندية التحقت به من دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الـ 32 لمسابقة “يوروبا ليغ”، وفقا للمجموعات وترتيبها:

المجموعة الأولى:

باير ليفركوزن (ألمانيا)

زيوريخ (سويسرا)

المجموعة الثانية:

ريد بول سالزبورغ (النمسا)

سيلتيك (إسكتلندا)

المجموعة الثالثة:

زينيت بطرسبورغ (روسيا)

سلافيا براغ (التشيك)

المجموعة الرابعة:

دينامو زغرب (كرواتيا)

فنربختشة (تركيا)

المجموعة الخامسة:

آرسنال (إنجلترا)

سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

المجموعة السادسة:

ريال بيتيس (إسبانيا)

أولمبياكوس (اليونان)

المجموعة السابعة:

فياريال (إسبانيا)

رابيد فيينا (النمسا)

المجموعة الثامنة:

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

لاتسيو (إيطاليا)

المجموعة التاسعة:

جينك (بلجيكا)

مالمو (السويد)

المجموعة العاشرة:

إشبيلية (إسبانيا)

كراسنودار (روسيا)

المجموعة الحادية عشرة:

دينامو كييف (أوكرانيا)

رين (فرنسا)

المجموعة الثانية عشرة:

تشيلسي الإنجليزي (إنجلترا)

باتي بوريسوف (بيلاروس).

وانضم 24 فريقا إلى 8 أندية احتلت المركز الثالث في مجموعاتها ضمن دوري أبطال اوروبا “التشامبيونز ليغ”، ليكتمل بذلك عقد إلى دور الـ 32 من الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

وفيما يلي قائمة الأندية الثمانية القادمة من دوري الأبطال:
كلوب بروج (بلجيكا)
اإتر ميلان (إيطاليا)
نابولي (إيطاليا)
غلطة سراي (تركيا)
بنفيكا (البرتغال)
شختيور دونيتسك (أوكرانيا)
فيكتوريا بلزن (التشيك)
فالنسيا (إسبانيا).

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