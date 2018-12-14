احدث الأخبار

اختتام فعاليات المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية بجدة
أبرز المواد
 حبوب تمكنك من تعلم اللغات في المستقبل
أبرز المواد
 تحذير من موجة تهديدات بالقنابل في أنحاء الولايات المتحدة
أبرز المواد
 أمريكا ترحب باتفاق الحديدة: “السلام ممكن في اليمن”
أبرز المواد
 تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي : حجم الدين العالمي يبلغ 184 تريليون دولار حتى العام 2017م
أبرز المواد
 خبراء يحذرون.. أطعمة لا ينصح بغسلها قبل تناولها
أبرز المواد
 الفيفا يدرس فكرة زيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر
أبرز المواد
 “التعليم” تطلق خدمة “الهاتف الاستشاري” لاستقبال الاستفسارات بشأن الاختبارات‎
أبرز المواد
 إثيوبيا تكشف موعد الانتهاء من بناء سد النهضة
أبرز المواد
 البحرين ترحب باتفاق الأطراف اليمنية الذي تم التوصل إليه في السويد
أبرز المواد
 الذهب يتراجع لأدنى مستوى مع صعود الدولار
أبرز المواد
اختتام فعاليات المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية بجدة

اختتام فعاليات المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية بجدة

أبرز المواد
حبوب تمكنك من تعلم اللغات في المستقبل

حبوب تمكنك من تعلم اللغات في المستقبل

أبرز المواد
تحذير من موجة تهديدات بالقنابل في أنحاء الولايات المتحدة

تحذير من موجة تهديدات بالقنابل في أنحاء الولايات المتحدة

أبرز المواد
أمريكا ترحب باتفاق الحديدة: “السلام ممكن في اليمن”

أمريكا ترحب باتفاق الحديدة: “السلام ممكن في اليمن”

أبرز المواد

اختتام فعاليات المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية بجدة

اختتام فعاليات المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية بجدة
http://almnatiq.net/?p=668461
المناطق - واس

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية الذي استمر ثلاثة أيام بمحافظة جدة .
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس بندر علاف أن المؤتمر ناقش مجموعة من المحاور ركزت على تطبيقات العدادات الذكية وتكاملها مع شبكات الاتصالات لنقل البيانات بموثوقية عالية, بالإضافة إلى توحيد المواصفات الفنية لمعدات الشبكات الذكية وتكامل مصادر الطاقة المتجددة مع شبكات نقل الطاقة والتشريعات المتعلقة بتعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية في ظل تطبيقات الشبكات الذكية، والدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجالات الشبكات الكهربائية الذكية ، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية،والتشغيل الاقتصادي للمنظومة الكهربائية والأنظمة الشاملة لمراقبة وحماية شبكات نقل الكهرباء وإدارة الأحمال الكهربائية وسبل ترشيد الطاقة.
وشهد المؤتمر توقيع ستة اتفاقيات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ضمت اتفاقيات بين هيئة الربط الكهرباء لدول الخليج العربية ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية في مجال الأبحاث وبين شركة هانيويل وشركة الإلكترونيات المتقدمة في مجال المدن الذكية وبين شركة عناية الطاقة وشركة لينيج الصينية في مجال البحث والتطوير والصناعة لأنظمة العدادات الكهربائية الذكية, إضافة إلى اتفاقيات بين الجمعية السعودية للفنيين ( إجادة ) والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء لدراسة احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي من الكوادر الفنية للتدريب والتطوير وبين الأكاديمية الوطنية للطاقة ومجموعة الشريف القابضة وبين الأكاديمية الوطنية للطاقة وشركة الجهاز لتدريب المرأة وتهيئتها لسوق الكهرباء .
وأوصى المؤتمر في ختام فعالياته بتكامل الحلول المتعددة للاتصالات بهدف خدمة منظومة الشبكات الكهربائية والإعدادات الذكية, وتشكيل لجنة تنظيم قطاع الكهرباء والاتصالات وتقنية المعلومات والجهات ذات العلاقة لوضع خطة تساهم في المضي قدما في مشاريع الشبكات الكهرباء الذكية وأهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعامل مع التحديات المستقبلية لشبكات الكهربائية الذكية المستقبلية في ظل ضخامة وكثافة القياسات والمعلومات والعمل على تعزيز أنظمة الأمن السيبراني ‏لزيادة الموثوقية وحماية بيانات ‏الشبكات الكهربائية, إلى جانب تفادي اختراقات وتقييم الحلول تخزين الطاقة الكهربائية الحالية و تشجيع المراكز البحثية والجامعات لتطوير وزيادة كفاءة تلك الحلول والتنسيق لإعداد ‏دراسات متعلقة باستخدام السيارات الكهربائية مع تحديد الأهداف والنطاق الزمني ومواقع الشحن المستهدفة ودراسة الأثر على الشبكات الكهربائية.
وشهد المؤتمر حضور عدد من صناع القرار والمتخصصين والباحثين وطلاب وطالبات الجامعات في مجال صناعة الطاقة وأقيم على هامش المؤتمر معرضاً مصاحباً على مساحة تقدر بـ 5200 متر مربع, فضلاً عن ٥٠ عارضاً لكبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية والجامعات والهيئات لعرض أهم المستجدات في عالم صناعة الطاقة, بالإضافة إلى جناح خاص بالملصقات العلمية .

روابط ذات صلة

حبوب تمكنك من تعلم اللغات في المستقبل

حبوب تمكنك من تعلم اللغات في المستقبل
تحذير من موجة تهديدات بالقنابل في أنحاء الولايات المتحدة

تحذير من موجة تهديدات بالقنابل في أنحاء الولايات المتحدة
أمريكا ترحب باتفاق الحديدة: “السلام ممكن في اليمن”

أمريكا ترحب باتفاق الحديدة: “السلام ممكن في اليمن”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*