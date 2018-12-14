سائقتان بريطانيتان ضمن المنافسين في سباق فورمولا إي الدرعية

سائقتان بريطانيتان ضمن المنافسين في سباق فورمولا إي الدرعية

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز

تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز

أبرز المواد
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورج

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورج

أبرز المواد
الاتحاد يدخل مواجهة الباطن بــ«أرقام مخيفة»

الاتحاد يدخل مواجهة الباطن بــ«أرقام مخيفة»

أبرز المواد

الاتحاد يدخل مواجهة الباطن بــ«أرقام مخيفة»

الاتحاد يدخل مواجهة الباطن بــ«أرقام مخيفة»
http://almnatiq.net/?p=668473
المناطق_جدة

يحل الفريق الاتحادي ضيفاً على نظيره الباطن في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة (13) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الجمعة.

حيث يدخل الاتحاد هذه المواجهة بأرقام مخيفة تعد الأسوأ في تاريخه بالدوري السعودي تلك الأرقام جعلت منه متذيلاً للترتيب وبظروف مختلفة ومتغيرات كثيرة سواء كانت فنية أو إدارية أجبرته وحيدته عن المنافسة وحتى عن تحقيق أي انتصار على الرغم من انقضاء (12) جولة في الدوري حتى الآن.

كيف وصل الاتحاد إلى ذيل الترتيب بلغة الأرقام؟ :

لعب الاتحاد (12) مباراة .

عدد المدربين في الدوري (3)

عدد الرؤساء (2)

خسر (9) مواجهات

تعادل (3) مباريات.

حقق الفوز في (0) مباراة.

له من الأهداف (13)

ولج مرماه (28) هدفاً .

معدل التسجيل في كل مباراة (1.08)

معدل ولوج الأهداف في مرماه لكل مباراة (2.33)

معدل التسجيل في كل شوط (0.54).

معدل ولوج الأهداف مرماه في كل شوط (1.16)

الفارق بين ماله وماعليه (15-) وهو الفارق الأعلى بين فرق الدوري.

الدفاع الاتحادي الأضعف في الدوري .

يعتبر الهجوم الاتحادي ثاني أضعف هجوم من حيث التسجيل بعد الفريق الأحدي ومتساويا مع أندية الرائد والفيحاء والشباب.

كل تلك الأرقام والمفارقات السلبية جعلت من الاتحاد متذيلاً للترتيب وواضعاً بذلك أكثر من علامة استفهام أمام محبيه وجماهيره لم تجد من يجيب عليها.

روابط ذات صلة

سائقتان بريطانيتان ضمن المنافسين في سباق فورمولا إي الدرعية

سائقتان بريطانيتان ضمن المنافسين في سباق فورمولا إي الدرعية
تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز

تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورج

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*