سائقتان بريطانيتان ضمن المنافسين في سباق فورمولا إي الدرعية

سائقتان بريطانيتان ضمن المنافسين في سباق فورمولا إي الدرعية

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز

تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز

أبرز المواد
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورج

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورج

أبرز المواد
الاتحاد يدخل مواجهة الباطن بــ«أرقام مخيفة»

الاتحاد يدخل مواجهة الباطن بــ«أرقام مخيفة»

أبرز المواد

شاهد .. ضابط أمريكي يعتدي بوحشية على رجل “أسود” .. وحكم المحكمة “صادم” للمجني عليه!

شاهد .. ضابط أمريكي يعتدي بوحشية على رجل “أسود” .. وحكم المحكمة “صادم” للمجني عليه!
http://almnatiq.net/?p=668474
المناطق_متابعات

نشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، مقطع فيديو يظهر فيه ضابط شرطة أمريكي يعتدي على مواطن ذو بشرة سوداء داخل مطعم “بيليكان” بميامي، حيث وقف الضابط أمام المعتدي عليه أثناء تناوله بعد المأكولات من وجبته الخاصة وقام بمضايقته وحينما قام الرجل بالرد عليه قام بتوجيه لكمة عنيفة إلى وجهه نتج عنها سقوطه على الأرض وإثارة حالة من الفوضى داخل المطعم.

استدعاء الشرطة

وبحسب ما أوضحته الصحيفة، فإن السلطات الأمريكية قد بررت فعل الضابط بأن مجموعة من المتواجدين بالمطعم قاموا باستدعاء الشرطة عندما رفض “بواتيه” الشاب الأسود، الخروج من المطعم، لذلك اضطر الضابط استخدام العنف معه، وقد تم تقديم هذا الفيديو للسلطات من قبل أحد الضباط لم يرضى عن تصرف الضابط “أدرييل” على هذا المواطن.

مهمة رسمية

وقد جاء تعقيب قائد شرطة ميامي “دانيال أوتس” على هذا الحادث، بأن الضابط ” أدرييل ” إنما خرج في مهمة رسمية لإنفاذ القانون لذلك وجب عليه السيطرة على الموقف، بعد أن أثار الرجل الفوضى داخل المطعم مما اضطر المتواجدون الإبلاغ عنه.

يذكر أن حكم المحكمة كان مخيباً لآمال المجني عليه حيث جاء الحكم ببراءة الضابط وإدانة ” بواتيه ” ذو البشرة السوداء لاعتدائه على ضابط الشرطة أثناء عمله وتنفيذه للقانون.

مشغل الفيديو

روابط ذات صلة

سائقتان بريطانيتان ضمن المنافسين في سباق فورمولا إي الدرعية

سائقتان بريطانيتان ضمن المنافسين في سباق فورمولا إي الدرعية
تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز

تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورج

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*