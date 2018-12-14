شاهد .. ضابط أمريكي يعتدي بوحشية على رجل “أسود” .. وحكم المحكمة “صادم” للمجني عليه!

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نشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، مقطع فيديو يظهر فيه ضابط شرطة أمريكي يعتدي على مواطن ذو بشرة سوداء داخل مطعم “بيليكان” بميامي، حيث وقف الضابط أمام المعتدي عليه أثناء تناوله بعد المأكولات من وجبته الخاصة وقام بمضايقته وحينما قام الرجل بالرد عليه قام بتوجيه لكمة عنيفة إلى وجهه نتج عنها سقوطه على الأرض وإثارة حالة من الفوضى داخل المطعم.

استدعاء الشرطة

وبحسب ما أوضحته الصحيفة، فإن السلطات الأمريكية قد بررت فعل الضابط بأن مجموعة من المتواجدين بالمطعم قاموا باستدعاء الشرطة عندما رفض “بواتيه” الشاب الأسود، الخروج من المطعم، لذلك اضطر الضابط استخدام العنف معه، وقد تم تقديم هذا الفيديو للسلطات من قبل أحد الضباط لم يرضى عن تصرف الضابط “أدرييل” على هذا المواطن.

مهمة رسمية

وقد جاء تعقيب قائد شرطة ميامي “دانيال أوتس” على هذا الحادث، بأن الضابط ” أدرييل ” إنما خرج في مهمة رسمية لإنفاذ القانون لذلك وجب عليه السيطرة على الموقف، بعد أن أثار الرجل الفوضى داخل المطعم مما اضطر المتواجدون الإبلاغ عنه.

يذكر أن حكم المحكمة كان مخيباً لآمال المجني عليه حيث جاء الحكم ببراءة الضابط وإدانة ” بواتيه ” ذو البشرة السوداء لاعتدائه على ضابط الشرطة أثناء عمله وتنفيذه للقانون.