تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بفرع الجامعة في جدة. وقالت أن الوظائف المتاحة لديها بالمسميات التالية :
– مساعدة إدارية ثالثة (Administrative Assistant III).
– أمينة مختبر (Laboratory Custodian).
– محلل تطبيقات (Application Analyst).
– مدير معلومات تقنية (Manager Information Technology).
– منسق تقييم (Assessment Coordinator).
– منسق إكلينيكي (Clinical Coordinator).
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي :
https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities?page=1
وذلك حتى تاريخ 1440/05/06هــ.
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