وظائف في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

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أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران عن فتح باب التقديم على وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لمركز المحاكاة الإكلينيكية المتقدمة وذلك إعتباراً من يوم الثلاثاء 18/12/2018 الموافق 11 / 04 / 1440 هـ وينتهي التقديم يوم الثلاثاء 25 /12 /2018م الموافق 18 / 04 / 1440 هـ عبر الموقع الرسمي للكلية.

وقالت أن المستندات المطلوبة للتقديم هي نسخة محدثة وواضحة للسيرة الذاتية وصورة واضحة للهوية الوطنية وصورة واضحة لسجل الأسرة (للنساء فقط).

صورة لوثائق التخرج مصدقة مع ارفاق معادلة الشهادة في حال الحصول عليها من خارج المملكة وصورة من درجة اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس) وصورة من شهادات الخبرة إن وجدت.

استمارة التقديم موقعه من صاحب الطلب والتعهد بالابتعاث لإحدى الجامعات المعتمدة التي توصي بها الكلية.

وتعهد ولي الأمر للنساء فقط بالموافقة على الابتعاث لإحدى الجامعات المعتمدة التي توصي بها الكلية مع صورة من شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (إن وجدت) وصورة من الأبحاث العلمية المحققة والمنشورة (إن وجدت).

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

http://www.psmchs.edu.sa/images/vacancies-13-12-2018.pdf