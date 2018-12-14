وظائف في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

وظائف في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

أبرز المواد
«لا ليغا»: إضافة بطولة أوروبية ثالثة خطر على اللعبة

«لا ليغا»: إضافة بطولة أوروبية ثالثة خطر على اللعبة

أبرز المواد
المخدرات تقتل أكثر من ألفي شخص في كندا

المخدرات تقتل أكثر من ألفي شخص في كندا

أبرز المواد
سائقتان بريطانيتان ضمن المنافسين في سباق فورمولا إي الدرعية

سائقتان بريطانيتان ضمن المنافسين في سباق فورمولا إي الدرعية

أبرز المواد

وظائف في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

وظائف في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية
http://almnatiq.net/?p=668486
المناطق_الرياض

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران عن فتح باب التقديم على وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لمركز المحاكاة الإكلينيكية المتقدمة وذلك إعتباراً من يوم الثلاثاء 18/12/2018 الموافق 11 / 04 / 1440 هـ وينتهي التقديم يوم الثلاثاء 25 /12 /2018م الموافق 18 / 04 / 1440 هـ عبر الموقع الرسمي للكلية.

وقالت أن المستندات المطلوبة للتقديم هي نسخة محدثة وواضحة للسيرة الذاتية وصورة واضحة للهوية الوطنية وصورة واضحة لسجل الأسرة (للنساء فقط).

صورة لوثائق التخرج مصدقة مع ارفاق معادلة الشهادة في حال الحصول عليها من خارج المملكة وصورة من درجة اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس) وصورة من شهادات الخبرة إن وجدت.

استمارة التقديم موقعه من صاحب الطلب والتعهد بالابتعاث لإحدى الجامعات المعتمدة التي توصي بها الكلية.

وتعهد ولي الأمر للنساء فقط بالموافقة على الابتعاث لإحدى الجامعات المعتمدة التي توصي بها الكلية مع صورة من شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (إن وجدت) وصورة من الأبحاث العلمية المحققة والمنشورة (إن وجدت).

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :
http://www.psmchs.edu.sa/images/vacancies-13-12-2018.pdf

روابط ذات صلة

«لا ليغا»: إضافة بطولة أوروبية ثالثة خطر على اللعبة

«لا ليغا»: إضافة بطولة أوروبية ثالثة خطر على اللعبة
المخدرات تقتل أكثر من ألفي شخص في كندا

المخدرات تقتل أكثر من ألفي شخص في كندا
سائقتان بريطانيتان ضمن المنافسين في سباق فورمولا إي الدرعية

سائقتان بريطانيتان ضمن المنافسين في سباق فورمولا إي الدرعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*