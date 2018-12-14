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دورية حدود أمريكية تقتل طفلة مهاجرة

دورية حدود أمريكية تقتل طفلة مهاجرة

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دورية حدود أمريكية تقتل طفلة مهاجرة

دورية حدود أمريكية تقتل طفلة مهاجرة
http://almnatiq.net/?p=668497
المناطق_وكالات

لقيت طفلة (7 أعوام) من غواتيمالا حتفها بسبب “الجفاف والصدمة” بعد أن احتجزتها دورية حدودية أمريكية، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أمس الخميس.

وذكرت الصحيفة، أن الطفلة ووالدها (لم يتم ذكر اسميهما) احتجزا في السادس من ديسمبر ضمن مجموعة من أكثر من 160 مهاجراً غير شرعي استسلموا للسلطات في لورسبورغ بولاية نيومكسيكيو الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن بيان لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أنه تردد أن الفتاة لم تأكل أو تشرب لعدة أيام عندما بدأت تظهر عليها نوبات مرضية في الصباح التالي لاحتجازها.

ولفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة في مستشفى “إل باسو” بعد عدم استجابتها لمحاولات العلاج.

وقال المتحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود للصحيفة: “اتخذ عملاء حرس الحدود كل خطوة ممكنة لإنقاذ حياة الطفلة.

وأظهرت أرقام جديدة صدرت وقت سابق من هذا الأسبوع، أن عدد الأسر الصغيرة التي اعتقلتها إدارة الجمارك وحماية الحدود، قفز بمقدار 4 أضعاف تقريباً في الفترة من نوفمبر 2017 وحتى نوفمبر 2018.

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