برعاية الامير خالد الفيصل جدة تشهد فعاليات ثقافية متنوعة بالمعرض الدولي الرابع للكتاب

برعاية الامير خالد الفيصل جدة تشهد فعاليات ثقافية متنوعة بالمعرض الدولي الرابع للكتاب

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برعاية الامير خالد الفيصل جدة تشهد فعاليات ثقافية متنوعة بالمعرض الدولي الرابع للكتاب

برعاية الامير خالد الفيصل جدة تشهد فعاليات ثقافية متنوعة بالمعرض الدولي الرابع للكتاب
http://almnatiq.net/?p=668498
المناطق_جدة

تحت رعاية كريمة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل تشهد محافظة جدة فعاليات المعرض الدولي الرابع للكتاب على شاطئ أبحر الجنوبية ، وذلك خلال الفترة مابين 26 ديسمبرالحالي إلى 5 يناير المقبل ، ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات المتنوعة و تشمل الندوات الثقافية والمحاضرات العلمية واللقاءات المفتوحة مع المؤلفين وأخذ تواقيعهم على الكتب ، وعروض مسرحية ، وورش عمل، بالإضافة للفنون التشكيلية والفوتوغرافية والخط العربي , وسوف يشهد المعرض مشاركه كبيره لدور نشر قدرت بأكثر من 368 دار نشر خارجية وداخلية .
وسوف يكون هناك مشاركات لعدد من الدول في المجالات الثقافية والفنية منها على سبيل المثال مجموعة الإتحاد الأوربي والمكسيك والولايات المتحدة والسودان وباكستان والأردن واليمن وفلسطين .
ومن جهتها اكملت وزارة الاعلام ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية الترتيبات الخاصة بالمعرض حيث تجري الأمور بصورة مثالية من خلال التعاون القائم بين كافة الجهات ذات العلاقة لإنجاح المعرض وظهورة بالصورة التي تليق ومكانة المملكة .

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