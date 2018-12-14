احدث الأخبار

صندوق النقد الدولي: حجم الدين العالمي يبلغ 184 تريليون دولار حتى العام 2017
أبرز المواد
 شاهد: الأفواج الأمنية تضبط 614 متهماً بتهريب الأسلحة والمواد المخدرة
أبرز المواد
 محافظ الكهرباء يفجر مفاجأة ويؤكد على وجود أخطاء وزيادة في الفواتير!
أبرز المواد
 برعاية الامير خالد الفيصل جدة تشهد فعاليات ثقافية متنوعة بالمعرض الدولي الرابع للكتاب
أبرز المواد
 دورية حدود أمريكية تقتل طفلة مهاجرة
أبرز المواد
 وظائف في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية
أبرز المواد
 «لا ليغا»: إضافة بطولة أوروبية ثالثة خطر على اللعبة
أبرز المواد
 المخدرات تقتل أكثر من ألفي شخص في كندا
أبرز المواد
 سائقتان بريطانيتان ضمن المنافسين في سباق فورمولا إي الدرعية
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورج
أبرز المواد
 الاتحاد يدخل مواجهة الباطن بــ«أرقام مخيفة»
أبرز المواد
صندوق النقد الدولي: حجم الدين العالمي يبلغ 184 تريليون دولار حتى العام 2017

صندوق النقد الدولي: حجم الدين العالمي يبلغ 184 تريليون دولار حتى العام 2017

أبرز المواد
شاهد: الأفواج الأمنية تضبط 614 متهماً بتهريب الأسلحة والمواد المخدرة

شاهد: الأفواج الأمنية تضبط 614 متهماً بتهريب الأسلحة والمواد المخدرة

أبرز المواد
محافظ الكهرباء يفجر مفاجأة ويؤكد على وجود أخطاء وزيادة في الفواتير!

محافظ الكهرباء يفجر مفاجأة ويؤكد على وجود أخطاء وزيادة في الفواتير!

أبرز المواد
برعاية الامير خالد الفيصل جدة تشهد فعاليات ثقافية متنوعة بالمعرض الدولي الرابع للكتاب

برعاية الامير خالد الفيصل جدة تشهد فعاليات ثقافية متنوعة بالمعرض الدولي الرابع للكتاب

أبرز المواد

صندوق النقد الدولي: حجم الدين العالمي يبلغ 184 تريليون دولار حتى العام 2017

صندوق النقد الدولي: حجم الدين العالمي يبلغ 184 تريليون دولار حتى العام 2017
http://almnatiq.net/?p=668499
المناطق_وكالات

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، تحديث قاعدة بيانات الديون العالمية والبيانات الشاملة، التي تغطي الديون العامة والخاصة لكل دول العالم، لما يقارب 190 دولة.

وقال الصندوق، في بيان، إنه وفقًا للتحديث، فإن الدين العالمي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق ليصل 184 تريليون دولار من حيث القيمة الأسمية، أو ما يعادل 225 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.

وأضاف الصندوق أن ديون العالم تجاوزت الآن متوسط 86.000 دولار أمريكي للفرد الواحد،ما يعادل أكثر من ضعفي متوسط الدخل للفرد، وشملت قائمة أكبر ثلاثة مقترضين في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان) التي تشمل أكثر من نصف الدين العالمي، ويتجاوز حجم حصتهم من الناتج العالمي.

روابط ذات صلة

شاهد: الأفواج الأمنية تضبط 614 متهماً بتهريب الأسلحة والمواد المخدرة

شاهد: الأفواج الأمنية تضبط 614 متهماً بتهريب الأسلحة والمواد المخدرة
محافظ الكهرباء يفجر مفاجأة ويؤكد على وجود أخطاء وزيادة في الفواتير!

محافظ الكهرباء يفجر مفاجأة ويؤكد على وجود أخطاء وزيادة في الفواتير!
برعاية الامير خالد الفيصل جدة تشهد فعاليات ثقافية متنوعة بالمعرض الدولي الرابع للكتاب

برعاية الامير خالد الفيصل جدة تشهد فعاليات ثقافية متنوعة بالمعرض الدولي الرابع للكتاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*