محافظ الكهرباء يفجر مفاجأة ويؤكد على وجود أخطاء وزيادة في الفواتير!

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اعترف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله الشهري بأن دراسة عشوائية كشفت وجود أخطاء في فواتير الكهرباء ما استدعى إعادة مسح كافة العدادات بالمملكة للتأكد من صحتها.

400 ريال

وقال “الشهري” بحسب “عكاظ”، إن الزيادة القصوى في الفواتير 400 ريال فقط، وإن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تبذل أقصى جهودها للتأكد من سلامة البنية التحتية وصحة القراءات.

بعض النواقص والأخطاء

وتابع، لدينا 9 ملايين مشترك وتحدث أخطاء، لذلك أجرت الهيئة دراسة لعينة من العدادات العشوائية (15 ألف عداد على مستوى المملكة) ووجدنا بعض النواقص والأخطاء وتطلب ذلك إجراء حملة جديدة لمراجعة العدادات، مؤكدًا أن أسباب ارتفاع قيم الفواتير تكمن في أن تكاليف الكهرباء عالية في كل دول العالم.