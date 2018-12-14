احدث الأخبار

شاهد: الأفواج الأمنية تضبط 614 متهماً بتهريب الأسلحة والمواد المخدرة
أبرز المواد
 محافظ الكهرباء يفجر مفاجأة ويؤكد على وجود أخطاء وزيادة في الفواتير!
أبرز المواد
 برعاية الامير خالد الفيصل جدة تشهد فعاليات ثقافية متنوعة بالمعرض الدولي الرابع للكتاب
أبرز المواد
 دورية حدود أمريكية تقتل طفلة مهاجرة
أبرز المواد
 وظائف في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية
أبرز المواد
 «لا ليغا»: إضافة بطولة أوروبية ثالثة خطر على اللعبة
أبرز المواد
 المخدرات تقتل أكثر من ألفي شخص في كندا
أبرز المواد
 سائقتان بريطانيتان ضمن المنافسين في سباق فورمولا إي الدرعية
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورج
أبرز المواد
 الاتحاد يدخل مواجهة الباطن بــ«أرقام مخيفة»
أبرز المواد
 شاهد .. ضابط أمريكي يعتدي بوحشية على رجل “أسود” .. وحكم المحكمة “صادم” للمجني عليه!
أبرز المواد
شاهد: الأفواج الأمنية تضبط 614 متهماً بتهريب الأسلحة والمواد المخدرة

شاهد: الأفواج الأمنية تضبط 614 متهماً بتهريب الأسلحة والمواد المخدرة

أبرز المواد
محافظ الكهرباء يفجر مفاجأة ويؤكد على وجود أخطاء وزيادة في الفواتير!

محافظ الكهرباء يفجر مفاجأة ويؤكد على وجود أخطاء وزيادة في الفواتير!

أبرز المواد
برعاية الامير خالد الفيصل جدة تشهد فعاليات ثقافية متنوعة بالمعرض الدولي الرابع للكتاب

برعاية الامير خالد الفيصل جدة تشهد فعاليات ثقافية متنوعة بالمعرض الدولي الرابع للكتاب

أبرز المواد
دورية حدود أمريكية تقتل طفلة مهاجرة

دورية حدود أمريكية تقتل طفلة مهاجرة

أبرز المواد

شاهد: الأفواج الأمنية تضبط 614 متهماً بتهريب الأسلحة والمواد المخدرة

شاهد: الأفواج الأمنية تضبط 614 متهماً بتهريب الأسلحة والمواد المخدرة
http://almnatiq.net/?p=668505

أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن دوريات الأفواج الأمنية وفي إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمنطقتي جازان وعسير تمكنت خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام 1440هـ من ضبط (5132) شخصاً مخالفاً لنظام أمن الحدود و(614) متهماً في تهريب مواد مخدرة ومحظورة.

كما تم التحفظ على (426640) ريالاً للاشتباه بعلاقتها بترويج مواد مخدرة، بالإضافة إلى حجز (627) سيارة في قضايا مختلفة.

وأشار المقدم الشلهوب إلى أنه تم ضبط عدد (21) طناً من مادة القات المخدر، و(332) كيلوجراماً من الحشيش، و(122) قطعة سلاح مختلفة، و(31757) طلقة سلاح حية مختلفة بحوزة المقبوض عليهم.

روابط ذات صلة

محافظ الكهرباء يفجر مفاجأة ويؤكد على وجود أخطاء وزيادة في الفواتير!

محافظ الكهرباء يفجر مفاجأة ويؤكد على وجود أخطاء وزيادة في الفواتير!
برعاية الامير خالد الفيصل جدة تشهد فعاليات ثقافية متنوعة بالمعرض الدولي الرابع للكتاب

برعاية الامير خالد الفيصل جدة تشهد فعاليات ثقافية متنوعة بالمعرض الدولي الرابع للكتاب
دورية حدود أمريكية تقتل طفلة مهاجرة

دورية حدود أمريكية تقتل طفلة مهاجرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*