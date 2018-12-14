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السودان: شركات كبرى توقف إنتاجها بعد تراجع الجنيه

السودان: شركات كبرى توقف إنتاجها بعد تراجع الجنيه

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السودان: شركات كبرى توقف إنتاجها بعد تراجع الجنيه

السودان: شركات كبرى توقف إنتاجها بعد تراجع الجنيه
http://almnatiq.net/?p=668523
المناطق_وكالات

قالت مصادر سودانية، إمس الخميس، إن مجموعة من التجار في الأسواق توقفوا عن عمليات البيع والشراء، كما علقت شركات غذائية كبرى إنتاجها مؤقتاً في أعقاب الارتفاع المتزايد لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خشية تكبدهم خسائر مالية في ظل التردي المستمر للوضع الاقتصادي.

وشهدت أسواق العملات مقابل الجنيه في السوق الموازي بالعاصمة السودانية أمس الخميس، حالة من الفوضى بتغير الأسعار على مدار الساعة وتجاوز الدولار 60 جنيهاً في التعاملات النقدية مقابل 74 جنيهاً للبيع الآجل عبر الشيكات.

وحددت آلية صناع السوق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس، بـ 47.5000 جنيه على أن يتم سعر البيع بزيادة 5.0% على سعر الشراء.

وفي غضون ذلك واصلت أسعار السلع الأساسية تسجيل ارتفاعاً جنونياً في مقابل أزمة سيولة حادة تشهدها البنوك السودانية، وشكا مئات العملاء من انفاقهم الساعات الطوال داخل البنوك أملاً في الحصول على جزء من مدخراتهم لمقابلة احتياجاتهم اليومية الأساسية دون طائل، كما اصطف المئات أمام ماكينات الصرف الآلي دون التمكن من الحصول على نقود.

وأصدر بنك السودان توجيهاً لبنك الخرطوم للتوقف فوراً عن خدمات تحويل الأموال عبر الصراف الآلي ومن خلال تطبيق الموبايل بسبب شح النقد.

وسجل معدل التضخم ارتفاعاً جديداً خلال شهر نوفمبر (تشرين ثاني) وبلغ 68.93% مقارنة بـ68.44 % لشهر أكتوبر (تشرين أول)، حسبما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الأسبوع الماضي.

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