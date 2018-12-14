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قرار جديد من “الشؤون الإسلامية” بشأن موظفيها الذين كانوا يستقلون سيارات الوزارة!

قرار جديد من “الشؤون الإسلامية” بشأن موظفيها الذين كانوا يستقلون سيارات الوزارة!
http://almnatiq.net/?p=668532
المناطق_الرياض

كشفت مصادر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعتزم حسم بدل النقل بأثر رجعي لموظفيها الذين كانوا يستقلون سيارات الوزارة إلحاقا لقرار الوزير بشأن سحب جميع السيارات المسلّمة للموظفين وإعادتها لإدارة الحركة بالوزارة.
وبحسب “عكاظ”، طلب الوزير من إدارة الشؤون المالية إعداد بيان بأسماء الموظفين الذين تسلموا سيارات في وقت سابق وتاريخ استلامهم ليتم حسم بدل النقل بأثر رجعي.
الاستفادة من نظام الخدمة
وفي سياق آخر، قال مصدر أن وزارة الشؤون الإسلامية ألزمت جميع منسوبي المساجد التابعين لفروعها بالاستفادة من نظام الخدمة الخاص بالتعاميم الإلكترونية لمنسوبي المساجد، إضافة إلى تحديث بياناتهم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا. وتوعدت غير الملتزمين بالتعليمات بتطبيق النظام بحقهم مع إيقاف المكافأة.

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