نهاية للحرب تلوح في الأفق.. الحوثي يخسر الحديدة بالمفاوضات والضغط العسكري.. فهل يتكرر السيناريو في صنعاء ؟

المناطق.. إسلام داوود

في اختراق سياسي هو الأكبر منذ إطلاق التحالف العربي بقيادة المملكة للعمليات العسكرية في اليمن، قبلت مليشيا الحوثي الانقلابية، المقترحات السابقة التي تقدمت بها الأمم المتحدة ووافقت عليها الحكومة الشرعية أكثر من مرة حول مصير مدينة الحديدة.

الاتفاق الجديد الذي يجنب المدينة اليمنية، التي يقطنها نحو 600 ألف نسمة ولايات الحرب، وتعتبر الشريان الرئيسي لليمن، يفضي لانسحاب مليشيا الحوثي من المدينة في غضون 3 أسابيع على أقصى حد وانسحاب قوات التحالف العربي والجيش اليمني بالتوازي مع الانسحاب الحوثي فيما تتولى الأمم المتحدة عمليات الإشراف على الميناء وإداراته، وتقوم قوات من الشرطة المحلية بإدارة شؤون المدينة، فيما تعود واردات اليمن من تشغيل الميناء إلى البنك المركزي اليمني وليس إلى مليشيا الحوثي كما كان يحدث.

انتصار سياسي هام ما كان ليحدث لولا التقدم العسكري الكبير الذي حققه الجيش اليمني بدعم من القوات الإماراتية، وإسناد جوي وبحري سعودي، جعل الأوراق التفاوضية في أيدي مليشيا الحوثي ضئيلة للغاية.

وبخروج ملف الحديدة من طاولة المفاوضات بعد تحييد الملف واعتبار المدينة باتت محررة، الآن يبقى الملف الأهم في المسألة هو ملف المدينة الأكبر والعاصمة التاريخية لليمن مدينة صنعاء.

ففي الوقت الذي نجح فيه التحالف العربي، في إحداث الانتصار في الحديدة، وكذا التقدم من معقل جماعة الحوثي في صعدة، فإن جبهة صنعاء، تعد أهم الجبهات التي لا بد من إعادة النظر فيها، وتحريكها وخاصة بعد أشهر من الجمود في جبهة مأرب.

أهمية التقدم العسكري الذي يراد تحقيقه، تكمن في نقطتين، أولهما أن مليشيا الحوثي لا تضطر إلى التراجع سياسيا إلى في حال تعرضهم لضغط عسكري يجبرهم على التنازل السياسي بدلا من الهزيمة العسكرية.

ثاني النقاط، أنه بطرد الحوثيين من الحديدة، تبقى مدينة صنعاء أهم وأكبر مدن شمال اليمن، وبالتالي فإنه بتحريك جبهة مأرب والتقدم باتجاه العاصمة صنعاء، يصبح أكبر أوراق الحوثيين التفاوضية في مرحلة الخطر بالنسبة لهم، وهو الأمر الكفيل بأن يرغمهم على القبول بالتفاوض والنزول عند قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الثلاث، ووضع حد للحرب المندلعة من بضع سنوات.

يبقى أيضا ملف مدينة تعز المحاصرة من مليشيا الحوثي بحاجة إلى تحرك أممي لإنقاذ سكان المدينة، على غرار ما جرى في الحديدة، وإن كان ملف تعز يعد أسهل وأكثر وضوحا من ملف الحديدة كون المدينة تتعرض لحصار من المليشيات الحوثية، ما يعكس رغبة سكان المدينة والمحافظة في التصدي للنفوذ الحوثي وهو ما يجعل حق تقرير مصير المدينة أمرا لابد للأمم المتحدة أن تسمح به لسكان المدينة.

هذا وعلى الرغم من التطورات السياسية الهامة التي تشهدها اليمن حاليا، إلا أنه لا بد من إدرراك أهمية أن يظل الزخم العسكري والتقدم الميداني موازيا للعمل السياسي حتى تدرك المليشيات أنه لن يسمح لها بالسيطرة على اليمن سياسيا كانت الوسائل أو عسكرية.