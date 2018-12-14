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الذهب يتجه لأكبر هبوط أسبوعي في أكثر من شهر تحت ضغط الدولار

الذهب يتجه لأكبر هبوط أسبوعي في أكثر من شهر تحت ضغط الدولار
http://almnatiq.net/?p=668538
المناطق - الرياض

هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة واتجهت إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع بفعل ارتفاع الدولار مع تحول تركيز المساهمين إلى زيادة متوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وانخفض الذهب 0.4 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1237.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجلت الأسعار أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر كانون الأول عند 1236.80 دولار للأوقية.

والمعدن الأصفر منخفض بنحو 0.6 بالمئة هذا الأسبوع. ونزل الذهب 0.3 بالمئة في العقود الآجلة إلى 1244.2 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، بنحو 0.2 بالمئة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 18 و19 ديسمبر كانون الأول، وذلك للمرة الرابعة هذا العام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم نحو واحد بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1248.99 دولار للأوقية.

وكان المعدن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 1269.25 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وهبطت الفضة واحدا بالمئة إلى 14.61 دولار للأوقية، وهي مرتفعة بنحو 0.3 بالمئة هذا الأسبوع. واستقر البلاتين عند 792.90 دولار للأوقية، ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بعدما تراجع على مدى خمسة أسابيع.

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