8 آلاف عقد تمويل إسكاني شهريا واستهداف الوصول إلى 12 ألفا

المناطق - الرياض

قال ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، إن عقود التمويل في السعودية تتجاوز ثمانية آلاف عقد في الشهر، مشيرا إلى أن وزارته تستهدف الوصول إلى 12 ألفا في الشهر.

وأشار الحقيل إلى أن “صندوق التنمية العقارية أصبح لديه عدد أكبر من الفروع تخدم المواطنين حاليا، فضلا عن تأسيس شركة إعادة التمويل العقاري، وبدء العمل على تخفيض تكلفة الفائدة عبر مراجعة بعض السياسات النقدية التي تجعل تكلفة المال مرتفعة عبر تقليل المخاطر خلال صناديق ضمان معينة”.

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي استضافته مملكة البحرين تحت عنوان “دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي”، أمس، أن التمويل يمثل أحد العناصر الرئيسة في قطاع الإسكان ومحركا أساسيا في تنميته.

ووفقا لـ”واس”، بين الوزير الحقيل أن المملكة شهدت تطورا واضحا في هذا القطاع، وباتت جميع البنوك والشركات التمويلية تشارك بفاعلية في الجهود المتعلقة بقطاع الإسكان.

ولفت إلى أن التمويل له تأثير رئيس في قطاع الإسكان بشكل عام، والمملكة عملت على تنفيذ أربعة محاور من أجل تطوير القطاع العقاري والتمويلي تتمثل في: تمكين المواطن للحصول على التمويل بغض النظر عن نوع عمله أو مكان إقامته، وتنويع المنتجات التمويلية العقارية التي تقدم للمواطن، ورفع القدرة التمويلية للمواطن من خلال برامج الدعم المقدمة إليه وعبر خفض الفوائد المقدمة، وأخيرا كيفية زيادة السيولة للتمويل العقاري من خلال تخفيض التكلفة على المدى الطويل.

وبين أن القاعدة الأساسية في عملية التطوير العقاري هي مشاركة البنوك بشكل أكبر، مبينا أن جميع بنوك المملكة وشركات التمويل العقاري أصبحت مشاركة في القطاع السكني، مستعرضا بعض الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية.