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هجوم على رونالدو بعد إلغاء هدف الموسم لديبالا

هجوم على رونالدو بعد إلغاء هدف الموسم لديبالا
http://almnatiq.net/?p=668553
المناطق - وكالات

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لهجوم من مشجعي يوفنتوس الإيطالي بعد أن تسبب في إلغاء هدف سجله زميله الأرجنتيني باولو ديبالا في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق يونغ بويز السويسري على فريق السيدة العجوز بنتيجة 2-1 عندما سدد ديبالا كرة صاروخية من حوالي 23 مترا استقرت في زاوية المرمى بعيدا عن متناول الحارس.

إلا أن رونالدو الذي كان في موقف تسلل، تسبب بإلغاء الهدف، بعد أن قفز محاولا المساهمة في الهدف ولمس الكرة التي كانت في طريقها إلى المرمى أصلا، مما دفع الحكم إلى احتساب تسلل وإلغاء الهدف.

ورغم أن النجم البرتغالي لم يلمس الكرة، إلا أن تدخله في اللعب دفع الحكم إلى إلغاء الهدف بحسب ما تنص قوانين التسلل في كرة القدم.

وحرم رونالدو زميله ديبالا من هدف الموسم، كما حرم فريقه الجديد من تحقيق التعادل والنجاة من خسارة محرجة أمام الخصم السويسري المغمور، وما كان عليه سوى عدم المشاركة في اللعب.

وانتقد مشجعون لفريق يوفنتوس الإيطالي ما قام به رونالدو، فمنهم من اعتبر أن النجم البرتغالي لن يكون يوما لاعب فريق، واتهمه الآخر بحب الذات، فيما سخر ثالث قائلا إن رونالدو حرم ديبالا من 3 أو 4 أهداف.

ورغم الخسارة، تمكن يوفنتوس من التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا متصدرا لمجموعته أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي خسر 1-2 أمام فالنسيا الإسباني في المستايا.

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