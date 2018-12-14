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بالصور.. بلدية فيفاء تباشر فتح الطرق وتنظيف الشوارع

http://almnatiq.net/?p=668562
جازان _فضه عطيف

استنفرت بلدية محافظة فيفاء فرقها ومعداتها خلال 24 الساعة الماضية بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة وذلك لفتح الطرق وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار ونزح تجمعات المياه.

وتابعت فرقة العمليات البلاغات الواردة للاتخاذ اللازم وتوجيه المعدات لذلك. وقامت البلدية بمعداتها ومعدات شركة النظافة بفتح الطرق وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة والتي جرفتها سيول الأمطار كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة.

وأكد رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف جاهزية البلدية لأي طارئ حيث تعمل على مدار الساعة عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات التي تقوم باستقبال البلاغات والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

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