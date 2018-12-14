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الذهب يقترب من أكبر هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع

الذهب يقترب من أكبر هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع
Gold bars
http://almnatiq.net/?p=668573
المناطق - واس

تراجعت أسعار الذهب اليوم، واتجهت إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع جراء الارتفاع الذي يشهده سعر العملة الأمريكية.
وتراجع سعر أونصة الذهب 0.4% في التعاملات الفورية إلى 1237.65 دولار للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة، سجلت الأسعار أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر عند 1236.80 دولار للأونصة.كما هبطت العقود الآجلة للذهب 0.3% لتصل إلى 1244.2 دولار.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط سعر اونصة الفضة واحدًا بالمئة إلى 14.61 دولار للاونصة.

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