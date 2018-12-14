تراجعت أسعار الذهب اليوم، واتجهت إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع جراء الارتفاع الذي يشهده سعر العملة الأمريكية.
وتراجع سعر أونصة الذهب 0.4% في التعاملات الفورية إلى 1237.65 دولار للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة، سجلت الأسعار أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر عند 1236.80 دولار للأونصة.كما هبطت العقود الآجلة للذهب 0.3% لتصل إلى 1244.2 دولار.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط سعر اونصة الفضة واحدًا بالمئة إلى 14.61 دولار للاونصة.
الذهب يقترب من أكبر هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع
تراجعت أسعار الذهب اليوم، واتجهت إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع جراء الارتفاع الذي يشهده سعر العملة الأمريكية.
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