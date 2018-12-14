الحرس الوطني ينظم المؤتمر الصحفي للجنادرية 33 الأحد المقبل بمقر ” واس” بالرياض

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حت رعاية صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، تنظم وزارة الحرس الوطني المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 33) يوم الأحد 9 ربيع الأول 1440هـ الموافق 16 ديسمبر 2018م، الساعة 12:30 ظهرًا في مقر مركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية بحي الصحافة في شمال مدينة الرياض.

ودعت اللجنة المنظمة للمهرجان الراغبين في حضور المؤتمر من مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، والمهتمين بالجنادرية، إلى إرسال بياناتهم : الإسم، الجوال، جهة العمل، إلى البريد الإلكتروني : [email protected] ، وللاستفسار الاتصال بجوال : محمد القحطاني 0569155555 .