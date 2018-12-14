الحوراء يحقق كاس منطقة تبوك

حقق نادي الحوراء من املج كأس بطولة منطقة تبوك مساء أمس بعد فوز مستحق باربع اهداف مقابل هدف لضيفه نادي حقل خلال اللقاء الذي جمعهما في املج بحضور رئيس نادي الحوراء ووعدد من رؤساء النادي السابقين ورجال الاعمال الداعمين وجمهور غفير من محبي الرياضة ومشجعي الحوراء.

واستطاع الحوراء ان يتصدر اندية المنطقة بـ١٨ نقطة بعد فوزه وخطف الكأس الذي غاب ربع قرن عن مكتبة انجازاته واستطاع نادي حقل ان يتماسك طيلة الشوط الاول لينتهي بالتعادل السلبي ، وفي الشوط الثاني استطاع الحوراء ان يهز شباك حقل بهدف عن طريق اللاعب سلطان عتيق المرواني ليعزز النتيجة بهدفين عن طريق اللاعب نفسه لتصبح النتيجة ثلاث مقابل صفر واستبدل الحوراء حارسه باللاعب المخضرم علي قاسم النهاري ليسجل حقل هدفه اليتيم في المباراة واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الحوراء سددها الحارس لتنتهي المباراة بنتيجة قاسية على نادي حقل قوامها ٤-١.

وفي الختام تم تكريم اللاعبين وتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية بحضور رجل الاعمال وداعم النادي طلال بن وصل الغنيم ورئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني ومندوب مكتب الهيئة العامة العامه للرياضه بتبوك علي الشهري .

من جهته هنأ رئيس نادي الحوراء منصور عطيفي اللاعبين بهذا الانجاز التاريخي والمستوى المشرف على مستوى المنطقة مهديا هذا الفوز لمحبي النادي وأهالي المحافظة .

تخلل الاختتام سحب على اربع اجهزه جوالات ذكيه للجمهور مقدمه من رجل الأعمال طلال بن وصل وكانت السحوبات بين شوطي المباراه وبعد النهايه .