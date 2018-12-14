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صحة تبوك تعقد ملتقى قيادات تبوك لمناقشة الاعمال الختامية لعام 2018م

صحة تبوك تعقد ملتقى قيادات تبوك لمناقشة الاعمال الختامية لعام 2018م

منطقة تبوك

صحة تبوك تعقد ملتقى قيادات تبوك لمناقشة الاعمال الختامية لعام 2018م

صحة تبوك تعقد ملتقى قيادات تبوك لمناقشة الاعمال الختامية لعام 2018م
http://almnatiq.net/?p=668596
المناطق - تبوك
رحب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي خلال اجتماعه بقيادات صحة تبوك أمس بالزملاء منسوبي صحة تبوك  الذين حضروا ملتقى قيادات تبوك لمناقشة الاعمال الختامية لعام 2018م .
حيث اكد الدكتور الغامدي  في كلمته على عدم  التهاون والتقصير في خدمة المريض و بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المستفيدين  وأن تضعوا خدمة المريض وكسب رضاه والحفاظ على صحته وسلامته نصب اعينكم وأن تكون محور اهتمامكم للوصول  الى رضا المريض وتحقيق توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بإحداث نقله نوعيه في تطوير الخدمات الصحية وفق رؤية 2030 .
من جهة اخرى  كرم الدكتور الغامدي الادارات والمستشفيات المتميزة بالمؤشر  لعام 2018م  حيث حصل مستشفى الولادة والاطفال ومستشفى حقل ومستشفى الوجه على مؤشر مستوى الرضا كذلك حصول مستشفى الملك خالد ومستشفى حقل ومركز طب الاسنان على مؤشر خدمة موعد وحصول كلا من مستشفى أملج ومستشفى اشواق ومستشفى الولادة والاطفال على مؤشر المتسوق السري وحصول مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الوجه ومستشفى تيماء على مؤشر اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشئات الصحية.
كما تم  تكريم ادارة التواصل والعلاقات والتوعية وادارة الازمات والطوارئ على درع التميز .
و قدم الدكتور الغامدي شكره وتقديره للمستشفيات والادارات المكرمين على تميزهم و جهودهم  لافتاً إلى أن المتميزين يستحقون الشكر على ما بذلوه في تطوير الأداء و تقديم أفضل الخدمات الصحية .

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