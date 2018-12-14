مستشفى الملك خالد بـ الخرج يرد ببيان حول مايتم تداوله عن وفاة مواطنة بخطاء طبي

الخرج - أشرف العصيمي

إشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام حول وفاة مواطنة في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج.

أوضحت إدارة مستشفى الملك خالد بالخرج أن ذوي المريضة – رحمها الله – قد تقدموا بشكوى لها، وتم إحالتها إلى ‏لجنة الأخطاء الطبية والمهنية بالمستشفى، وأبانت النتائج الأولية بأنه لا يوجد خطأ طبي، وتم التوصية ‏بإحالتها إلى إدارة المتابعة بصحة الرياض والتأكد من الإجراءات الطبية مع كامل الملف الطبي.

‏وأضافت انه تم منع سفر الفريق الطبي المعالج وسيتم إحالة نتائجها إلى الهيئة الصحية الشرعية والتي تختص في النظر في مثل هذه القضايا.

‏وتؤكد إدارة المستشفى حرصها على تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى والأصول الطبية المتعارف عليها والمعتمدة في ما يضمن حقوق المرضى ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين منها.

‏وفي ختام بيانها تقدم إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية أحر التعازي لأسرة الفقيده، سائلين الله العلي القدير أن يسكنها فسيح جناته، وأن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.