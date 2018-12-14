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الأمير تركي بن طلال يناقش تعزيز التحول الحكومي بأهداف رؤية المملكة مع فريق مركز الإنجاز والتدخل السريع

الأمير تركي بن طلال يناقش تعزيز التحول الحكومي بأهداف رؤية المملكة مع فريق مركز الإنجاز والتدخل السريع
http://almnatiq.net/?p=668614
المناطق - أبها
عقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة اجتماعاً مع فريق مركز الإنجاز والتدخل السريع التابع لمجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية  بحضور سعادة مدير المركز المهندس سليمان المزروع وفريق عمله .
وفي بداية الإجتماع استمع الأمير تركي بن طلال على الدور الذي يقدمه المركز والمجالات الداعمة التي يمكن أن يقدمها للإرتقاء بالتحول الحكومي سواءً في إمارة المنطقة أو الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بأهداف رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م .
كما اطلع سموه خلال الإجتماع على أساليب العمل في المركز التي تركز على ثلاثة مباديء أساسية يأتي في مقدمتها  التمكين ، يليها الدعم للتخطيط ، ثم الدفع للإنجاز، والدورات التدريبية التى يقيمها المركز للقيادات بعسير.
عقب ذلك قدم الأمير تركي بن طلال للفريق عرضاً عن نظام المشاريع المؤقت بمنطقة عسير ولوحة البيانات الخاصة به والذي تم تصميمه بديوان الإمارة .
وفي نهاية الإجتماع قدم  نائب أمير منطقة عسير شكره وتقديره لفريق مركز الإنجاز والتدخل السريع على ما قدموه من الخطط والأفكار التي من شأنها الإسهام في دفع عجلة التحول الحكومي وتعزيزه للوصول به إلى أعلى المستويات.

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