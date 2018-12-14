حمدالله ينهي مهمة الرائد برباعية

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أنهى المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، مواجهة فريقه أمام الرائد، بتسجيله “سوبر هاتريك”، لينهي المواجهة برباعية نظيفة، في لقاء جمع الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل حمدالله الهدف الأول عند الدقيقة 8 عن طريق ركلة جزاء، ليضيف الهدفين الثاني والثالث في الوقت المحتسب بدلا للضائع، 45+1 و45+3، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأصفر بثلاثية نظيفة.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، استطاع المغربي من تسجيل الهدف الرابع له ولفريقه، وتحديدًا عند الدقيقة 46.

ورفع النصر رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة الـ29، في وصافة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة الـ12 في المركز الـ12.

هذا ويحل النصر في الجولة المقبلة ضيفًا على الاتحاد، فيما يستضيف الرائد نظيره الحزم في ذات الجولة.