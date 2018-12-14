التعاون يواصل انتصاراته ويستقر في الثالث

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المناطق - متابعات

واصل فريق التعاون سلسلة انتصاراته للجولة الرابعة على التوالي، بعد فوزه على ضيفه الفيحاء 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ13، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وكانت آخر خسارة للفريق القصيمي في الجولة الـ8 أمام أحد 1-0.
وتألق نجم التعاون الكاميروني ليندر تاوامبا وأحرز ثلاثة أهداف “هاتريك”، في المباراة، ليتربع على صدارة هدافي الدوري برصيد 11 أهدافاً.
وأحرز تاوامبا هدف التعاون الأول، قبل نهاية الشوط الأول بأربعة دقائق، بعد أن استغل تمريرة رائعة من جهاد الحسين، وضعها بالكعب في مرمى الفيحاء، عند الدقيقة 43، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم التعاون 1-0.
وفي الشوط الثاني، لم يمنح التعاون ضيوفه الفرصة للعودة إلى المباراة، ومحاولة تعديل النتيجة، وزاد غلته من الأهداف، حيث عاد تاوامبا وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 50، بعد أن تلقى عرضية مميزة من جهاد أسكنها برأسه في شباك الفيحاء،
وقبل نهاية المباراة بـ12 دقيقة أحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق القصيمي، تقدم لها الكاميروني تاوامبا، وأحرز الهدف الثالث الشخصي له ولفريقه، لتنتهي المباراة بانتصار التعاون بثلاثية نظيفة.
وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 12، في المركز الحادي عشر.
ويحل التعاون في الجولة المقبلة ضيفاً على القادسية، ويستضيف الفيحاء أحد في ذات الجولة.

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