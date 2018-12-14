وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف ” حكمي “

جازان - فضة عطيف

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية المكلف رياض بن محمد الشيخ بعد صلاة عصر اليوم بجامع الطاهرية التابعة لمركز الحكامية صلاة الميت على الشهيد العريف ماجد بن محمد حكمي أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان

ونقل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان ، لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذو الشهيد ” حكمي ” عن فخرهم واعتزازهم بإستشهاده رحمه الله في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية ،رئيس مركز الحكامية علي بن حسن العواجي وعددا من المشايخ وأهالي المركز وزملاء الشهيد.