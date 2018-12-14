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وزارة الحج والعمرة: إصدار مليوني تأشيرة عمرة ووصول 1.5 مليون معتمر

وزارة الحج والعمرة: إصدار مليوني تأشيرة عمرة ووصول 1.5 مليون معتمر
http://almnatiq.net/?p=668642
المناطق - واس

سجلت الإحصاءات التراكمية حتى الأسبوع الـ 14 في مؤشر العمرة الأسبوعي، وصول عدد تأشيرات العمرة الصادرة إلى 2,003,585 تأشيرة حتى تاريخ 6 ربيع الثاني لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 1,519,139 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 331,531 معتمرًا، منهم 230,991 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 100,540 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 1,187,608 معتمرين بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يدخل شهره الرابع ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.
يذكر أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 9,047 موظفاً، منهم 7,523 من الذكور، و1,524 من الإناث.
وكان وصول المعتمرين إلى المملكة قد توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1,394,051 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 125,016 معتمرًا، وسجل وصول 72 معتمرا عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 465,193، تليها إندونيسيا 279,507، بعدها الهند 224,586، ثم ماليزيا 102,636، واليمن خامسا 76,826 معتمرين. وتأتي بعدها كل من: الجزائر 46,290، تركيا 41,579، بنجلادش 34,804، الإمارات العربية المتحدة 32,956، مصر 32,956 معتمرا.
ويهدف مؤشر العمرة الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

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