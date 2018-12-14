احدث الأخبار

الجيش اليمني : انتصارات قواتنا المسنودة من التحالف أرغمت الإنقلابيين المدعومين من إيران على الانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة: إصدار مليوني تأشيرة عمرة ووصول 1.5 مليون معتمر
أبرز المواد
 الدرعية التاريخية تشد أنظار العالم في سباق الفورمولا E
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف ” حكمي “
أبرز المواد
 التعاون يواصل انتصاراته ويستقر في الثالث
أبرز المواد
 حمدالله ينهي مهمة الرائد برباعية
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يناقش تعزيز التحول الحكومي بأهداف رؤية المملكة مع فريق مركز الإنجاز والتدخل السريع
أبرز المواد
 مستشفى الملك خالد بـ الخرج يرد ببيان حول مايتم تداوله عن وفاة مواطنة بخطاء طبي
أبرز المواد
 الخارجية : المملكة ترحب بما تم التوصل إليه من اتفاق في السويد بين وفد الحكومة الشرعية اليمنية والوفد الحوثي
أبرز المواد
 الصين تعلق الرسوم على السيارات المستوردة من أميركا
أبرز المواد
 أستراليا تحذر مواطنيها من إندونيسيا قبيل إعلان عن القدس
أبرز المواد
 صحة تبوك تعقد ملتقى قيادات تبوك لمناقشة الاعمال الختامية لعام 2018م
منطقة تبوك
الجيش اليمني : انتصارات قواتنا المسنودة من التحالف أرغمت الإنقلابيين المدعومين من إيران على الانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة

الجيش اليمني : انتصارات قواتنا المسنودة من التحالف أرغمت الإنقلابيين المدعومين من إيران على الانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة

أبرز المواد
وزارة الحج والعمرة: إصدار مليوني تأشيرة عمرة ووصول 1.5 مليون معتمر

وزارة الحج والعمرة: إصدار مليوني تأشيرة عمرة ووصول 1.5 مليون معتمر

أبرز المواد
الدرعية التاريخية تشد أنظار العالم في سباق الفورمولا E

الدرعية التاريخية تشد أنظار العالم في سباق الفورمولا E

أبرز المواد
وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف ” حكمي “

وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف ” حكمي “

أبرز المواد

الجيش اليمني : انتصارات قواتنا المسنودة من التحالف أرغمت الإنقلابيين المدعومين من إيران على الانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة

الجيش اليمني : انتصارات قواتنا المسنودة من التحالف أرغمت الإنقلابيين المدعومين من إيران على الانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة
http://almnatiq.net/?p=668646
المناطق - واس

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده عبدالله مجلي إن التقدم الذي أحرزه الجيش الوطني اليمني في مختلف الجبهات القتال وبدعم وإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أرغمت المليشيا الانقلابية على الانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها، بالإضافة الى مينائي الصليف ورأس عيسى.
وقال العميد مجلي في تصريح أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية / 26 سبتمبر/ : إن المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران رضخت لشروط الحكومة الشرعية المتعلقة بتسليم ميناء الحديدة وميناء الصليف وميناء رأس عيسى ومدينة الحديدة.
وأكد المتحدث العسكري اليمني أن مدينة الحديدة وموانئها ستكون عقب انسحاب المليشيا الحوثية منها ممر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، إضافة الى تأمين خطوط الملاحة الدولية.
وأشار العميد مجلي إلى أن الجيش اليمني وبناء على توجيهات القيادة السياسية والعسكرية عمل جاهداً خلال الأيام الماضية على تحقيق الأمن والسلام وإنجاح المشاورات التي تمت في السويد رغم التصعيد والهجمات المستمرة التي قامت بها الميليشيات الحوثية في الحديدة وصعدة وصنعاء.
وأطلق المسؤول العسكري اليمني، نداء إلى من تبقى في صفوف المليشيات الحوثية بأن يعودوا إلى جادة الصواب, وأن يجعلوا مصلحة الشعب والوطن مقدمة على المصالح الضيقة للميلشيات الحوثية التي تنفذ الأجندة الإيرانية.

روابط ذات صلة

وزارة الحج والعمرة: إصدار مليوني تأشيرة عمرة ووصول 1.5 مليون معتمر

وزارة الحج والعمرة: إصدار مليوني تأشيرة عمرة ووصول 1.5 مليون معتمر
الدرعية التاريخية تشد أنظار العالم في سباق الفورمولا E

الدرعية التاريخية تشد أنظار العالم في سباق الفورمولا E
وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف ” حكمي “

وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف ” حكمي “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*