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ابتكار لصقة تعيد بناء أنسجة القلب التالفة

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ابتكار لصقة تعيد بناء أنسجة القلب التالفة

ابتكار لصقة تعيد بناء أنسجة القلب التالفة
http://almnatiq.net/?p=668666
المناطق - الرياض

ابتكر فريق علماء دولي لصقة بإبر دقيقة تزود القلب بخلايا متجددة، تساعد في استعادة نسيج عضلة القلب بسرعة بعد النوبة القلبية.

وللحصول على الفعالية المطلوبة، تجب زراعة اللصقة المبتكرة عن طريق التدخل الجراحي. وقد بينت نتائج اختبارها على الحيوانات، أن هذه الطريقة هي الأكثر فعالية في ترميم عضلة القلب.

ويفضل استخدام اللصقة المبتكرة المزودة بعدد كبير من الإبر المجهرية لتجنب أي خلل في عضلة بعد النوبات التعي يتعرض لها المريض، فعبر اللصقة، تصل الخلايا الجذعية إلى القلب بسرعة لتحفيز عملية استعادة النسيج المتضرر.

وقد تساعد هذه اللصقة على إطالة حياة الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية وتحسينها. واختبرت اللصقة على الحيوانات (الجرذان والخنازير)، ولا يمكن الجزم بنتائج استخدامها في جسم الإنسان بعد.

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