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الرفع لتأهيل مسجد السعيدان بالجوف ضمن مبادرة ولي العهد لإعمار المساجد التاريخية

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الرفع لتأهيل مسجد السعيدان بالجوف ضمن مبادرة ولي العهد لإعمار المساجد التاريخية

الرفع لتأهيل مسجد السعيدان بالجوف ضمن مبادرة ولي العهد لإعمار المساجد التاريخية
http://almnatiq.net/?p=668675
المناطق - الجوف

بدأت هيئة السياحة والآثار الوطني بإجراءات الرفع لمسجد السعيدان التاريخي بمحافظة دومة الجندل بالجوف لإعادة تأهيله ضمن مبادرة سمو ولي العهد لإعمار المساجد التاريخية .

وقد ‏صدر تقرير هيئة السياحة والآثار الوطني عن مسجد السعيدان التاريخي والواقع بحي السعيدان القديم بالحوط بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف .
وبحسب تقرير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن المسجد يعود تاريخة إلى ما قبل 800 عام والذي يقع داخل أملاك خاصة لأسرة السعيدان في محافظة دومة الجندل التاريخية ويشبة مسجد السعيدان إلى حد كبير لتصميم مسجد عمر بن الخطاب من حيث العناصر المعمارية وطريقة البناء والمحراب والدرج والدعامات ومساحته تصل إلى 50 متر مربع .

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