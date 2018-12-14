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مقتل فتى فلسطيني وإصابة العشرات خلال المواجهات في الضفة والقطاع

مقتل فتى فلسطيني وإصابة العشرات خلال المواجهات في الضفة والقطاع
http://almnatiq.net/?p=668678
المناطق - وكالات

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر بمقتل فتى وإصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة مقتل الفتى محمود يوسف محمود نخلة وعمره 16 عاما إثر إصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال المواجهات عند مدخل مخيم الجلزون شمال البيرة بالضفة الغربية.

إلى ذلك، نقلت وكالة “معا” عن المتحدث باسم الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل قوله إن “مواجهات اندلعت في عدد من نقاط التماس بين مئات المواطنين وقوات الاحتلال بنابلس منها حاجز حوارة وقرية اللبن الشرقيه وبلده عوريف”.

وأكد المتحدث إصابة 20 فلسطينيا بجروح مختلفة، بما فيها بالرصاص الحي، وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وفي غزة، ذكرت وزارة الصحة إصابة 60 مواطنا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، بينهم 7 مسعفين وصحفي.

وتوافد المتظاهرون الفلسطينيون نحو مخيمات العودة شرق قطاع غزة لإحياء جمعة “المقاومة حق مشروع”، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقنابل الغاز بشكل مباشر صوب المخيمات.

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