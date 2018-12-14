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غريفيث لمجلس الأمن : أشكر ولي العهد على دوره في التوصل إلى اتفاق السويد

غريفيث لمجلس الأمن : أشكر ولي العهد على دوره في التوصل إلى اتفاق السويد
Martin Griffiths, UN Special Envoy for Yemen briefs the press on the Geneva Consultations on Yemen, Palais des Nations. 5 September 2018. Photo by Violaine Martin
http://almnatiq.net/?p=668681
المناطق - وكالات

أطلع المبعوث الأممي إلى الشأن اليمني، مارتن غريفيث، أعضاء مجلس الأمن الدولي، على نتائج المشاورات اليمنية التي اختتمت في مدينة ريمبو السويدية.

وفي كلمة ألقاها إلى أعضاء المجلس من العاصمة الأردنية عمّان، عبر جسر تلفزيوني، اليوم الجمعة، عبّر غريفيث عن شكره لولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان، على دوره في إجراء المشاورات اليمنية اليمنية.

وأوضح “غريفيث” في إحاطته أن مدينة الحديدة كانت محطة تركيز خلال مفاوضات السويد؛ لأنها “شريان الحياة للعمل الإنساني الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين”.

وبشأن معارك الحديدة قال “غريفيث”: إن الطرفَيْن اتفقا على إنهاء المعارك في المدينة الساحلية. لافتا إلى أن انسحابًا تدريجيًّا من ميناء ومدينة الحديدة سيحدث قريبًا. وأكد أن الأمم المتحدة “ستقوم بعمل ريادي في الحديدة، وستراقب عمليات التفتيش في مينائها”.

وأوضح أن الوفدَيْن اتفقا على عقد جولة مشاورات جديدة في يناير 2019 بناء على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وقرارات الأمم المتحدة ومخرجات الحوار الوطني). وأكد أن “تبادل الأسرى والسجناء كان أول اختراق حققناه في مشاورات السويد”.

ومن جهة أخرى، كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أن وفدَي الشرعية والحوثي توصلا إلى توافق متبادل بشأن التهدئة في مدينة تعز، وإيصال المواد الغذائية عبر فتح ممرات إنسانية، وقال: “فتح ممرات إنسانية ونزع الألغام في تعز سيمهدان لرفع المعاناة عن السكان هناك”.

وقدم “غريفيث” شكره إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على “دعمه الحيوي لإنجاح مباحثات السويد”، وكذلك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأعلنت الأمم المتحدة أمس الخميس توصل أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق بشأن مدينتَي الحديدة وتعز بعد مشاورات استمرت عدة أيام في السويد. وقال “غريفيث” إن المظاهر المسلحة ستنسحب “خلال أيام” من ميناء الحديدة الذي يعد نقطة الدخول الرئيسية لمعظم الواردات التجارية والمساعدات، ثم في وقت لاحق من المدينة. وسيشمل الانسحاب أيضًا ميناءَي الصليف الخاص بالحبوب ورأس عيسى الخاص بالنفط. وقد لقيت الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مشاورات السويد ترحيبًا دوليًّا وعربيًّا.

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