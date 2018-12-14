محمد صلاح يفوز بجائزة “بي بي سي” لأفضل لاعب إفريقي

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توج النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، لأفضل لاعب إفريقي لكرة القدم في العام 2018، في لندن.

وتفوق الفرعون صلاح، البالغ من العمر 26 عاما، على كل من زميله في ليفربول المهاجم السنغالي ساديو ماني، والمغربي مهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس، والغاني توماس بارتي، لاعب فريق أتليتكو مدريد، والسنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي.

وحصل النجم المصري للمرة الثانية على التوالي على هذه الجائزة، التي بدأت في عام 1992، ليصبح ثاني لاعب ينالها لعامين متتاليين بعد النيجيري جاي جاي أوكوشا.

وكان صلاح قد أصبح ثالث لاعب مصري يتوج بجائزة “بي بي سي”، لأفضل لاعب إفريقي، بعد كل من محمد بركات 2005، ومحمد أبو تريكة 2008.