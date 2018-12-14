هذه هي المواضيع الأكثر بحثا على غوغل حول العالم في العام 2018

المناطق - الرياض

كشف تقرير نشره موقع “بزنس إنسايدر” أهم عمليات البحث لعام 2018، مع اقتراب العام الجديد.

وحصرت غوغل عملية البحث الأكثر رواجا في العالم على مدار 12 شهرا الماضية، وهي الكلمات التي سجلت أعلى عدد زيارات هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2017، وهذا لا يعني أنها بالضرورة أكثر العبارات بحثا، بل هي أكثر العبارات الشائعة المستخدمة التي ميزت عام 2018 عن العام السابق.

وكان العام الجاري مليئا بالأحداث المأساوية مع انتحار أنتوني بوردين، أشهر طهاة العالم، والمصممة كيت سبايد، ووفاة عدد من الشخصيات الشهيرة الأخرى، لكن العام 2018 جلب أيضا أحداثا سعيدة ومثيرة للاهتمام كان أبرزها حفل الزفاف الملكي وكأس العالم.

وفيما يلي أهم 10 عمليات بحت بواسطة غوغل لعام 2018:

10- كيت سبيد:

في يونيو الماضي، عُثر على مصممة الأزياء الشهيرة كيت سبيد ميتة في شقتها بمدينة نيويورك، عقب إقدامها على الانتحار عن عمر يناهز 55 عاما.

وكانت سبيد محررة لأخبار الموضة والإكسسوارات في مجلة “Mademoiselle” للأزياء، عندما أطلقت شركتها مع زوجها، عام 1993، قبل سنة من زواجهما.

واشترت كيت شركة “كوتش” التي أصبحت تعرف الآن باسم “تابيستري”، في العام 2017، ماركة كيت سبيد مقابل 2.4 مليار دولار. وكان الزوجان سبيد بدآ مؤخرا في العمل على تأسيس شركة جديدة لحقائب اليد والأحذية الفاخرة تحمل اسم “فرانسيس فالنتين”، واختارا طرح هذه العلامة التجارية الجديدة تدريجيا في أسواق محددة.

9- ستيفن هوكينغ:

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عالم الفيزياء ستيفن هوكينغوفاة عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ عن عمر يناهز 76 عاما

توفي الفيزيائي الشهير، ستيفن هوكينغ، في مارس 2018، عن عمر يناهز 76 عاما.

وقدم الفيزيائي العديد من الاكتشافات والنظريات التي غيرت الطرق التي يرى بها العلماء إلى الثقوب السوداء والكون، على الرغم من أنه كان يعاني من مرض عصبي يعرف باسم التصلب الجانبي الضموري أو ALS، الذي كان يعيق وظائفه الحركية.

ولم يمنعه مرضه من أن يصبح في نهاية المطاف مديرا للأبحاث في مركز علم الكونيات النظري في جامعة كامبريدج.

8- “XXXTentacion”:

قُتل مغني الراب “XXXTentacion” بالرصاص في سيارته خلال عملية سطو في جنوب ولاية فلوريدا، الاثنين 18 يونيو.

وكان مغني الراب الشهير يغادر معرضا للدراجات النارية في ديرفيلد بيتش في مقاطعة بروارد، التي تبعد نحو 64 كيلومترا إلى الشمال من مدينة ميامي، عندما وقعت الحادثة.

وحقق “XXXTentacion” واسمه الحقيقي “جاسيه دوين أونفروي” شهرة كبيرة عبر أغنية “Look at Me”، ووصلت أغنيته إلى المرتبة 34 في قائمة “Billboard Hot 100”.

وفي شهر مارس الماضي، حقق ألبومه الثاني بعنوان “؟”، المركز الأول، وحصلت أغنية “Sad!” على المرتبة السابعة ضمن قائمة “Billboard Hot 100”.

وبحلول أغسطس، أُلقي القبض على أربعة مشتبه بهم متهمين بقتل أونفوري.

7- أنتوني بوردين:

عُثر على أنتوني بوردين، مقدم برنامج “أماكن غير معروفة” في شبكة “سي إن إن”، ميتا في يونيو 2018، عن عمر يناهز 61 عاما، في غرفته بأحد الفنادق بباريس، بعد إقدامه على الانتحار.

وفي سنة 2000، كتب بوردين “المطبخ السري: مغامرات في فنون الطهي”، الذي يسرد حياته في مجال الطبخ. وقد حقق الكتاب مبيعات ضخمة قادته إلى عالم النجومية.

6- ميغان ماركل:

تزوجت ميغان ماركل في 19 مايو، الأمير هاري، في حفل ملكي جلب اهتمام العالم أجمع.

وبدأت ماركل البالغة من العمر 37 عاما، وهي من مواليد مدينة لوس أنجلوس، بمواعدة الأمير هاري بشكل سري منذ عام 2016، ثم تركت التمثيل وانتقلت للعيش في إنجلترا.

وفي أكتوبر الماضي، أكد قصر كنسينغتون أن ميغان حامل وستستقبل مولودها الملكي الأول في الربيع المقبل.

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5- النمر الأسود:

في يناير الماضي، بدأ عرض فيلم “النمر الأسود” Black Panther في جميع دور السينما، وكان أول فيلم خارق في عالم “Marvel Cinematic”، يقوم ببطولته ممثل أسود البشرة، وقد حاز رضا النقاد بشكل شبه عالمي.

4- ستان لي:

توفي ستان لي، المصمم الأشهر لدى شركة “Marvel” الأمريكية، في 12 نوفمبر 2018، عن عمر يناهز 95 عاما.

وأصبح الرئيس السابق لمؤسسة “Marvel Comics” الوجه المحبوب لعالم “Marvel”، الذي يضم شخصيات خيالية شهيرة مثل “The Avengers” و”Captain America” و”Iron Man”.

3- ماك ميلر:

توفي مغني الراب، ماك ميلر، في سن 26 عاما بشكل مفاجئ في سبتمبر الماضي بسبب جرعة زائدة من المخدرات.

وجاء إعلان وفاته بعد مرور أشهر على نهاية علاقته بالمغنية أريانا غراندي، التي ظل يلازمها لسنتين. وبعد انفصالهما في مايو الماضي، تعرض ميلر لحادث سير ووجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول. وكان يتحدث علنا عن مشاكل الإدمان التي يواجهها، مصرحا أن “وضعه يتحسن شيئا فشيئا”.

2- أفيتشي:

توفي المغني ومنتج الأفلام السويدي، أفيتشي، في أبريل الماضي عن عمر يناهز 28 عاما، وعلى الرغم من أن سبب وفاته كان غامضا في البداية، إلا أن تقاريرا لاحقة أشارت إلى أن موته كان انتحارا.

وكان أفيتشي يعاني من مشاكل صحية عديدة شملت التهاب البنكرياس الحاد، ويرجع ذلك إلى إفراطه في شرب الكحول.

1- كأس العالم:

توجه 32 منتخبا في يونيو 2018 إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم والتنافس من أجل الحصول على أكبر جائزة عالمية في مجال كرة القدم، وبعد فوزها على منتخب كرواتيا، أصبحت فرنسا بطلة كأس العالم 2018.

وشهدت عبارة كأس العالم أكبر عدد لعمليات البحث في العام 2018، بسبب شعبية الحدث، وأن البطولة تحدث كل 4 سنوات فقط.