الهلال يبدأ الصفقات الشتوية بالتعاقد مع الإسباني سوريانو.. وبرشلونة يهنأ “الثنائي”

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أعلن نادي الهلال عن التعاقد مع الإسباني جوناثان سوريانو، لينضم إلى صفوفه انطلاقا من فترة الانتقالات الشتوية.

اللاعب وصل العاصمة الرياض فجر اليوم الجمعة، وخضع للكشف الطبي، قبل أن يوقّع على عقد يمتد لعام ونصف.

سوريانو (33 عاما) يتواجد حاليا في نادي بيجينج سينوبو جوان الصيني، والذي ينتهي معه تعاقده بنهاية الشهر الجاري.

اللاعب المولود في مقاطعة كتالونيا الإسبانية، مثّل المراحل السنية الصغرى في نادي برشلونة ما بين عامي 2009 و2012، ولعب 5 دقائق مع الفريق الأول عام 2009 في كأس ملك إسبانيا.

و هنأ نادي برشلونة الأسباني في تغريدة عبر حسابه الرسمي باللغة العربية اليوم الجمعة، اللاعبان الأسبانيان الذين لعبا في الفريق الأسباني سابقاً جوناثان سوريانو “الذي انضم للفريق اليوم” وبوتيا على انتقالهما لنادي الهلال، وتمنى لهما التوفيق في الدوري السعودي للمحترفين.

وذكر النادي الأسباني: “نتمنى لكل من سوريانو وبوتيا التوفيق والتألق في تجربتهما السعودية، آملين أن تكون موهبتهما مصدر إمتاع لعشاق كرة القدم في ملاعب المملكة وللجماهير العربية قاطبة.

وردّ نادي الهلال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر اليوم ذكر فيها: “سعدنا بدعمكم وتحفيزكم لثنائي الهلال “بوتيا وسوريانو”.. شكرًا لكم وهذه بادرة غير مستغربة منكم، ونتمنى التوفيق للثنائي مع زعيم قارة آسيا”.

سوريانو خاض تجربته الأنجح بقميص ريد بول سالزبورج النمساوي ما بين 2012 و2017، إذ سجل معه 172 هدفا وصنع 72 آخرين في 202 مباراة، وقاده لـ4 ألقاب دوري نمساوي ومثلها في كأس النمسا، مع تتويجه هدافا للدوري في 3 مناسبات.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 32 نقطة دون أي هزيمة حتى اللحظة.

الهلال يضم في صفوفه المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس، والسوري عمرن خربين الذي سينتقل إلى بيراميدز في يناير.