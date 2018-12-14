احدث الأخبار

مركز ” إثراء ” ينظم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني البحريني
أبرز المواد
 جمعية تبوك للعمل التطوعي تنفذ 152 مشروعاً بمشاركة أكثر من 6000 متطوع ومتطوعة
منطقة تبوك
 أمطار على منطقة القصيم
منطقة القصيم
 الأمير تركي الفيصل يزور ملتقى ألون السعودية
أبرز المواد
 ضربة جديدة لـ”فيسبوك”.. و6 ملايين مستخدم في خطر
أبرز المواد
 أكراد سوريا يحشدون ضد تركيا بعد “إعلان الحرب”
أبرز المواد
 ما هو “الصوت” الوحيد الذي يجب الخوف منه على متن الطائرة؟
أبرز المواد
 الهلال يبدأ الصفقات الشتوية بالتعاقد مع الإسباني سوريانو.. وبرشلونة يهنأ “الثنائي”
أبرز المواد
 هذه هي المواضيع الأكثر بحثا على غوغل حول العالم في العام 2018
أبرز المواد
 محمد صلاح يفوز بجائزة “بي بي سي” لأفضل لاعب إفريقي
أبرز المواد
 “التجارة”: ضبط وحجز أكثر من 5 آلاف “مشغول ذهب” لا تحمل علامة المورد وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم ستراسبورغ إلى 4 أشخاص
أبرز المواد
مركز ” إثراء ” ينظم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني البحريني

مركز ” إثراء ” ينظم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني البحريني

أبرز المواد
جمعية تبوك للعمل التطوعي تنفذ 152 مشروعاً بمشاركة أكثر من 6000 متطوع ومتطوعة

جمعية تبوك للعمل التطوعي تنفذ 152 مشروعاً بمشاركة أكثر من 6000 متطوع ومتطوعة

منطقة تبوك
أمطار على منطقة القصيم

أمطار على منطقة القصيم

منطقة القصيم
الأمير تركي الفيصل يزور ملتقى ألون السعودية

الأمير تركي الفيصل يزور ملتقى ألون السعودية

أبرز المواد

أكراد سوريا يحشدون ضد تركيا بعد “إعلان الحرب”

أكراد سوريا يحشدون ضد تركيا بعد “إعلان الحرب”
http://almnatiq.net/?p=668709
المناطق - وكالات

قالت أحزاب كردية سورية، اليوم الجمعة، إن التهديدات التركية بمهاجمة شمال سوريا تصل إلى “إعلان حرب”، ودعت القوى الدولية لمنع الهجوم على المنطقة.

وجاء في بيان وقعته الأحزاب الكردية الرئيسية في سوريا، وغيرها من الجماعات المتحالفة معها “كل المكونات وكل القوى في شمال وشرق سوريا، المطالبة بالحرية والديمقراطية، مطالبة بالالتقاء على برامج استراتيجية ومرحلية لمواجهة هذا العدوان”.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أنه سيبدأ عملية خلال أيام في شمال شرق سوريا، وجدد تهديده يوم الجمعة.

وقال أردوغان في أحدث تهديد، إن القوات التركية ستدخل منبج التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، إذا لم تستطع الولايات المتحدة الأميركية إخراج “المسلحين الأكراد” منها.

من جهتها، تعهدت قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية، الجزء الأكبر منها، بالرد بقوة على أي هجوم تركي محتمل في مناطق سيطرته شمال شرقي سوريا.

وتعمل في المنطقة التي تهدد تركيا بمهاجمتها قوات أميركية قوامها نحو ألفي جندي جنبا إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية. وقال أردوغان إن الهدف من عمليته ليس الجنود الأميركيين.

لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حذرت تركيا من أن أي عمل عسكري من جانب واحد سيكون “غير مقبول”.

وتعتمد واشنطن على وحدات حماية الشعب الكردية في حربها على داعش، إلا أن تركيا تعتبر تلك الوحدات امتدادا لحزب العمال الكردستاني وقد خاضت ضدها عدة معارك في سوريا.

روابط ذات صلة

مركز ” إثراء ” ينظم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني البحريني

مركز ” إثراء ” ينظم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني البحريني
الأمير تركي الفيصل يزور ملتقى ألون السعودية

الأمير تركي الفيصل يزور ملتقى ألون السعودية
ضربة جديدة لـ”فيسبوك”.. و6 ملايين مستخدم في خطر

ضربة جديدة لـ”فيسبوك”.. و6 ملايين مستخدم في خطر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*